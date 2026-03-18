Столетний рисунок и книга "доказывают", что Дональд Трамп "путешественник во времени"

В социальных сетях набирает популярность необычная теория заговора. Сторонники конспирологии пытаются доказать, что президент США Дональд Трамп может быть путешественником во времени. Аргументы приверженцев этой идеи базируются на странных исторических совпадениях, в том числе старых романах, загадочных рисунках столетней давности и наследии известного изобретателя Никола Тесла.

Книги и рисунки "доказывают", что Трамп путешественник во времени

Одним из главных источников теории заговора о Дональде Трампе, как путешественнике во времени, стали произведения американского писателя Ингерсолла Локвуда, написанные в конце 19 века. В романе "Необычное путешествие маленького Берона Трампа" 1893 года рассказывается о мальчике по имени Берон Трамп, который живет в "замке Трампа" и отправляется в фантастическое путешествие в Россию под руководством наставника по имени Дон.

Сторонники теории заговора обращают внимание на то, что сына Дональда Трампа зовут Беррон Трамп, а сам сюжет содержит элементы мистики, порталы других измерений и загадочные манускрипты.

Еще больший интерес вызывает другой роман Локвуда 1896 года, получивший название "Последний президент". В нем описан политический кризис в Нью-Йорке после победы неожиданного кандидата-аутсайдера, живущего в отеле на Пятой авеню. Там сегодня расположена Trump Tower. Кроме того, в книге описывается паника в обществе, а падение страны начинается после назначения на государственные должности людей, не относящихся к политической элите.

Еще одним аргументом сторонников конспирологической теории о путешествиях во времени стали записи прусского иммигранта Шарля Дельшау, жившего в 19 веке в Техасе. После его смерти осталось более 30 тетрадей с чертежами фантастических летательных аппаратов.

Дельшау утверждал, что являлся членом тайной организации Sonora Aero Club, которая якобы работала над антигравитационными двигателями и экспериментировала с загадочным топливом "NB Gas". Некоторые конспирологи считают, что эти чертежи могут быть свидетельством технологий путешественников во времени, к которым Трамп мог получить доступ через свой семейный архив.

Также на многих рисунках Дельшау можно заметить фамилию "Трамп", а также числа, в том числе 45 и 47, указывающие на номера президентства Трампа.

Эти две теории путешествий во времени конспирологи связывают также с историческим фактом того, что дядя президента США, физик Джон Г. Трамп, был профессором Массачусетского технологического института. После смерти Николы Тесли в 1943 году американские спецслужбы поручили ему проанализировать личные записи изобретателя. Официально Джон Трамп заявил, что в документах не было опасных технологий. Однако приверженцы теорий заговора убеждены, что именно там могли содержаться секреты путешествий во времени.

Несмотря на популярность таких историй, подобные совпадения не имеют доказательной базы и, скорее, являются примером того, как люди ищут скрытый смысл в случайных деталях. Кроме того, как говорил известный физик Стивен Гокинг, "лучшее доказательство, что путешествия во времени невозможны и никогда не будут, заключается в том, что вокруг нас нет туристов из будущего".

