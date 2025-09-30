Хто хоче силою зіткнути Зеленського з Путіним

Під час виступу перед американськими генералами на військовій базі у Вірджинії Трамп підкреслив, що саме військова й політична міць Вашингтона є головним інструментом впливу. За його словами, у разі слабкості США, жодна зі сторін не погодилася б навіть на розмову.

Зустріч Путіна з Зеленським

"Єдиний спосіб досягти цього — діяти з позиції сили. Якби ми були слабкими, вони б навіть не відповіли на мої дзвінки. Але у нас є велика сила", — заявив американський президент.

Трамп також висловив переконання, що Сполученим Штатам вдасться зупинити війну в Україні, яка триває через російську агресію.

