logo

BTC/USD

112817

ETH/USD

4095.07

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Кто хочет силой столкнуть Зеленского с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто хочет силой столкнуть Зеленского с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении организовать встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным

30 сентября 2025, 19:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Выступая перед американскими генералами на военной базе в Виргинии, Трамп подчеркнул, что именно военная и политическая мощь Вашингтона является главным инструментом влияния. По его словам, в случае слабости США ни одна из сторон не согласилась бы даже на разговор.

Кто хочет силой столкнуть Зеленского с Путиным

Встреча Путина с Зеленским

"Единственный способ достичь этого – действовать с позиции силы. Будь мы слабыми, они бы даже не ответили на мои звонки. Но у нас большая сила", — заявил американский президент.

Трамп также убежден, что Соединенным Штатам удастся остановить войну в Украине, которая продолжается из-за российской агрессии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с отдельной, в направлении Нежина подтверждено обесточивание. В этой связи все поезда, курсирующие на сумском и черниговском направлениях, будут переводиться на резервные тепловозы. Это означает возможные задержки в расписании движения.
Наибольшее отклонение зафиксировано у поезда №143 "Сумы – Львов", который опаздывает на 7 часов. В обратном направлении поезд №144 "Львов – Сумы" также отправится с задержкой. "Укрзализныця" просит пассажиров следить за актуальной информацией о движении поездов через официальный сервис. Компания приносит извинения за вынужденные неудобства и подчеркивает, что делает все возможное для сокращения задержек и обеспечения безопасных пересадок.
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что за сентябрь в СМИ и соцсетях зафиксировали 192 инцидента, в которых обвиняли ТЦК и их сотрудников. Однако анализ показал, что 173 из них, то есть 90%, были умышленными манипуляциями. Информацию подавали превратно с целью дискредитировать систему мобилизации, создать негативное отношение к военным и подорвать доверие к обороноспособности Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/gKxWz8dyKfU?si=1iAHs0bX83JXxkcE
Теги:

Новости

Все новости