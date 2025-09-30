Кто хочет силой столкнуть Зеленского с Путиным

Выступая перед американскими генералами на военной базе в Виргинии, Трамп подчеркнул, что именно военная и политическая мощь Вашингтона является главным инструментом влияния. По его словам, в случае слабости США ни одна из сторон не согласилась бы даже на разговор.

Встреча Путина с Зеленским

"Единственный способ достичь этого – действовать с позиции силы. Будь мы слабыми, они бы даже не ответили на мои звонки. Но у нас большая сила", — заявил американский президент.

Трамп также убежден, что Соединенным Штатам удастся остановить войну в Украине, которая продолжается из-за российской агрессии.

