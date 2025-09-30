logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Маніпуляції і правда: результати перевірок діяльності ТЦК у вересні
commentss НОВИНИ Всі новини

Маніпуляції і правда: результати перевірок діяльності ТЦК у вересні

Командування Сухопутних військ оприлюднило публічний звіт про діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також про результати перевірок повідомлень щодо можливих порушень

30 вересня 2025, 19:24
Автор:
avatar

Ткачова Марія

За вересень у медіа та соцмережах зафіксували 192 інциденти, у яких звинувачували ТЦК та їхніх співробітників. Однак аналіз показав, що 173 з них, тобто 90%, були навмисними маніпуляціями. Інформацію подавали перекручено з метою дискредитувати систему мобілізації, створити негативне ставлення до військових і підірвати довіру до обороноздатності України.

Маніпуляції і правда: результати перевірок діяльності ТЦК у вересні

Звіт роботи ТЦК в Україні

Разом із тим підтвердилися 19 випадків (10%), де факти мали під собою реальне підґрунтя. За результатами перевірок:

• 4 посадовців відсторонили від виконання службових обов’язків,

• 5 – притягнули до дисциплінарної відповідальності,

• 13 епізодів наразі проходять через внутрішні службові розслідування, у тому числі й ті, що сталися минулого місяця.

У командуванні наголошують, що відкритість і прозорість – ключова відповідь на російську пропаганду, яка активно використовує інформаційні атаки проти України. Саме тому важливо не лише інформувати суспільство про результати роботи, а й забезпечувати, щоб усі дії співробітників ТЦК відповідали закону, а реальні порушники отримували належне покарання.

Джерело: https://t.me/landforcesofukraine/26294
