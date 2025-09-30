Манипуляции и правда: результаты проверок деятельности ТЦК в сентябре

За сентябрь в медиа и соцсетях зафиксировали 192 инцидента, в которых обвиняли ТЦК и их сотрудников. Однако анализ показал, что 173 из них, то есть 90%, были умышленными манипуляциями. Информацию подавали превратно с целью дискредитировать систему мобилизации, создать негативное отношение к военным и подорвать доверие к обороноспособности Украины.

Отчет работы ТЦК в Украине

Вместе с тем подтвердились 19 случаев (10%), где факты имели под собой реальную почву. По результатам проверок:

• 4 должностных лица отстранили от исполнения служебных обязанностей,

• 5 – привлекли к дисциплинарной ответственности,

• 13 эпизодов проходят через внутренние служебные расследования, в том числе и произошедшие в прошлом месяце.

В командовании отмечают, что открытость и прозрачность – ключевой ответ на российскую пропаганду, активно использующую информационные атаки против Украины. Поэтому важно не только информировать общество о результатах работы, но и обеспечивать, чтобы все действия сотрудников ТЦК соответствовали закону, а реальные нарушители получали должное наказание.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Одессе за короткое время выпала полуторамесячная норма осадков, что повлекло за собой подтопление в разных районах города. По словам мэра Геннадия Труханова, с вечера все коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы. Для координации действий провели заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, развернули штабы в районных администрациях и запустили План реагирования на чрезвычайные ситуации.