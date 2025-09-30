Росіяни знов обстріляли залізницю: які потяги зупинено

Зокрема, у напрямку Ніжина підтверджено знеструмлення. У зв’язку з цим усі потяги, що курсують на сумському та чернігівському напрямках, будуть переводитися на резервні тепловози. Це означає можливі затримки у розкладі руху.

Росіяни обстріляли «Укрзалізницю»

Найбільше відхилення наразі зафіксоване у поїзда №143 "Суми – Львів", який спізнюється на 7 годин. У зворотному напрямку поїзд №144 "Львів – Суми" також вирушить із затримкою.

"Укрзалізниця" просить пасажирів слідкувати за актуальною інформацією щодо руху поїздів через офіційний сервіс. Компанія приносить вибачення за вимушені незручності та наголошує, що робить усе можливе для скорочення затримок і забезпечення безпечних пересадок.



