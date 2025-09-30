Россияне снова обстреляли железную дорогу: какие поезда остановлены

В частности, в направлении Нежина подтверждено обесточивание. В этой связи все поезда, курсирующие на сумском и черниговском направлениях, будут переводиться на резервные тепловозы. Это означает возможные задержки в расписании движения.

Россияне обстреляли «Укрзализницю»

Наибольшее отклонение зафиксировано у поезда №143 "Сумы – Львов", который опаздывает на 7 часов. В обратном направлении поезд №144 "Львов – Сумы" также отправится с задержкой.

"Укрзализныця" просит пассажиров следить за актуальной информацией о движении поездов через официальный сервис. Компания приносит извинения за вынужденные неудобства и подчеркивает, что делает все возможное для сокращения задержек и обеспечения безопасных пересадок.



