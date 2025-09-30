logo

Россияне снова обстреляли железную дорогу: какие поезда остановлены
Россияне снова обстреляли железную дорогу: какие поезда остановлены

На Черниговщине зафиксированы повторные обстрелы железнодорожной инфраструктуры, что повлекло за собой проблемы с энергоснабжением и движением поездов

30 сентября 2025, 19:31
Автор:
Ткачова Марія

В частности, в направлении Нежина подтверждено обесточивание. В этой связи все поезда, курсирующие на сумском и черниговском направлениях, будут переводиться на резервные тепловозы. Это означает возможные задержки в расписании движения.                                                             

Россияне снова обстреляли железную дорогу: какие поезда остановлены

Россияне обстреляли «Укрзализницю»

Наибольшее отклонение зафиксировано у поезда №143 "Сумы – Львов", который опаздывает на 7 часов. В обратном направлении поезд №144 "Львов – Сумы" также отправится с задержкой.                    

"Укрзализныця" просит пассажиров следить за актуальной информацией о движении поездов через официальный сервис. Компания приносит извинения за вынужденные неудобства и подчеркивает, что делает все возможное для сокращения задержек и обеспечения безопасных пересадок.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что за сентябрь в медиа и соцсетях зафиксировали 192 инцидента, в которых обвиняли ТЦК и их сотрудников. Однако анализ показал, что 173 из них, то есть 90%, были умышленными манипуляциями. Информацию подавали превратно с целью дискредитировать систему мобилизации, создать негативное отношение к военным и подорвать доверие к обороноспособности Украины.
В командовании отмечают, что открытость и прозрачность – ключевой ответ на российскую пропаганду, активно использующую информационные атаки против Украины. Поэтому важно не только информировать общество о результатах работы, но и обеспечивать, чтобы все действия сотрудников ТЦК соответствовали закону, а реальные нарушители получали должное наказание.



Источник: https://t.me/UkrzalInfo/7358
