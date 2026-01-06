Екстрасенс попереджає про нову страшну хворобу: звідки почнеться

Британська ясновидиця Селіна Авалон прогнозує можливий спалах смертельної хвороби, який, за її словами, може перерости у глобальну кризу охорони здоров’я протягом найближчих п’яти років.

Екстрасенс попередила про нову пандемію. Фото з відкритих джерел

Селіна Авалон у своєму блозі опублікувала прогноз на найближчі роки. За твердженням екстрасенса, незабаром людство може зіткнутися з "чумоподібною" хворобою, що зародиться на африканському континенті. Вона описує її як новий, невідомий раніше штам смертельної бактерії або вірусу, наслідки якого можуть мати катастрофічний масштаб.

"Я бачу те, що схоже на дуже велику чуму, що зароджується на африканському континенті", — написала Авалон.

За її словами, небезпека полягатиме не лише у високій смертності, а й у тому, що світ спочатку недооцінить загрозу.

"Це щось, до чого ми залишаємося неуважними. Ця чума — це новий штам смертельної бактерії чи вірусу", — стверджує Авалон та прогнозує масштабну епідемію в Африці, яка може почати формуватися "приблизно в наступні п’ять років".

Крім можливої епідемії, Селіна Авалон озвучила низку інших передбачень, які, за її словами, можуть реалізуватися у 2026 році або в більш віддаленій перспективі протягом 5–10 років. Серед них масштабні кібератаки та перебої з електропостачанням, смерть одного з провідних світових лідерів, стрімке зростання ролі штучного інтелекту та ескалація вже наявних міжнародних конфліктів.

