Экстрасенс предупреждает о новой страшной болезни: откуда начнется

Британская ясновидящая Селина Авалон прогнозирует возможную вспышку смертельной болезни, которая, по ее словам, может перерасти в глобальный кризис здравоохранения в течение ближайших пяти лет.

Экстрасенс предупредила о новой пандемии. Фото из открытых источников

Селина Авалон в своем блоге обнародовала прогноз на ближайшие годы. По утверждению экстрасенса, вскоре человечество может столкнуться с "чумовидной" болезнью, зародившейся на африканском континенте. Она описывает ее как новый, неизвестный ранее штамм смертельной бактерии или вируса, последствия которого могут привести к катастрофическому масштабу.

"Я вижу то, что похоже на очень большую чуму, зарождающуюся на африканском континенте", – написала Авалон.

По ее словам, опасность будет не только в высокой смертности, но и в том, что мир сначала недооценит угрозу.

"Это то, к чему мы остаемся невнимательными. Эта чума — это новый штамм смертельной бактерии или вируса", — утверждает Авалон и прогнозирует масштабную эпидемию в Африке, которая может начать формироваться "приблизительно в следующие пять лет".

Помимо возможной эпидемии Селина Авалон озвучила ряд других предсказаний, которые, по ее словам, могут реализоваться в 2026 году или в более отдаленной перспективе в течение 5–10 лет. Среди них масштабные кибератаки и перебои с электроснабжением, смерть одного из ведущих мировых лидеров, стремительный рост роли искусственного интеллекта и эскалация существующих международных конфликтов.

