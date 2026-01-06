logo

Экстрасенс предупреждает о новой страшной болезни: откуда начнется
Экстрасенс предупреждает о новой страшной болезни: откуда начнется

Британская экстрасенс Селина Авалон заявила о возможной "большой чуме" из Африки в ближайшие пять лет.

6 января 2026, 13:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Британская ясновидящая Селина Авалон прогнозирует возможную вспышку смертельной болезни, которая, по ее словам, может перерасти в глобальный кризис здравоохранения в течение ближайших пяти лет.

Экстрасенс предупреждает о новой страшной болезни: откуда начнется

Экстрасенс предупредила о новой пандемии. Фото из открытых источников

Селина Авалон в своем блоге обнародовала прогноз на ближайшие годы. По утверждению экстрасенса, вскоре человечество может столкнуться с "чумовидной" болезнью, зародившейся на африканском континенте. Она описывает ее как новый, неизвестный ранее штамм смертельной бактерии или вируса, последствия которого могут привести к катастрофическому масштабу.

"Я вижу то, что похоже на очень большую чуму, зарождающуюся на африканском континенте", – написала Авалон.

По ее словам, опасность будет не только в высокой смертности, но и в том, что мир сначала недооценит угрозу.

"Это то, к чему мы остаемся невнимательными. Эта чума — это новый штамм смертельной бактерии или вируса", — утверждает Авалон и прогнозирует масштабную эпидемию в Африке, которая может начать формироваться "приблизительно в следующие пять лет".

Помимо возможной эпидемии Селина Авалон озвучила ряд других предсказаний, которые, по ее словам, могут реализоваться в 2026 году или в более отдаленной перспективе в течение 5–10 лет. Среди них масштабные кибератаки и перебои с электроснабжением, смерть одного из ведущих мировых лидеров, стремительный рост роли искусственного интеллекта и эскалация существующих международных конфликтов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Баба Ванга сделала несколько ужасающих предсказаний на 2026 год.

Также "Комментарии" писали о невероятных прогнозах на 2026 год, сделанных в 1926 году.



Источник: https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/psychic-claims-serious-health-crisis-36424474
