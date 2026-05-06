Як Путін захищатиметься від дронів на параді у 2026 році: добірка мемів
Як Путін захищатиметься від дронів на параді у 2026 році: добірка мемів

У Москві посилюють ППО перед 9 травня, а в мережі з’являються меми про страх Путіна перед дронами

6 травня 2026, 15:45
Slava Kot

Підготовка до параду 9 травня у Москві у 2026 році відбувається на тлі посилених заходів безпеки пов’язаних з загрозою безпілотників, які можуть атакувати парад російського диктатора Володимира Путіна. Саме ця ситуація викликала реакцію українського суспільства та спровокувала серію мемів про парад у Москві на 9 травня.

Меми про захист Путіна на 9 травня

Парад до 9 травня у Москві цьогоріч відбудеться без традиційної демонстрації важкої військової техніки. Офіційно це пояснюють "оперативною обстановкою". Водночас у столиці активно посилюють системи протиповітряної оборони, що свідчить про серйозні побоювання можливих атак.

На цьому тлі в соцмережах з’явилася хвиля жартівливого контенту, в якому користувачі іронізують над тим, як Володимир Путін намагатиметься убезпечити себе під час урочистостей. Серед популярних сюжетів фантазійні "захисні костюми" та різноманітні укриття очільника Кремля.

Паралельно дипломатичні сигнали щодо можливого перемир’я до 9 травня не дали результату. Після пропозиції Володимира Зеленського запровадити режим тиші з 6 травня, Україна зафіксувала нові атаки з боку Росії. Обстріли та застосування дронів тривали вже у перші години після оголошеного "перемир’я".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія порушила режим тиші. Україна відповіла, чи буде перемир’я на 9 травня. Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що з початку доби зафіксовано близько 1820 порушень режиму тиші. Йдеться про обстріли, штурмові дії, авіаудари та атаки дронами. За його словами, Росія зірвала режим тиші.



