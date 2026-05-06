Как Путин будет защищаться от дронов на параде в 2026 году: подборка мемов

Подготовка к параду 9 мая в Москве в 2026 году проходит на фоне усиленных мер безопасности, связанных с угрозой беспилотников, которые могут атаковать парад российского диктатора Владимира Путина. Именно эта ситуация вызвала реакцию украинского общества и спровоцировала серию мемов о параде в Москве на 9 мая.

Мемы о защите Путина на 9 мая

Парад до 9 мая в Москве состоится без традиционной демонстрации тяжелой военной техники. Официально это объясняют "оперативной обстановкой". В то же время в столице активно усиливают системы противовоздушной обороны, что свидетельствует о серьезных опасениях возможных атак.

На этом фоне в соцсетях появилась волна шутливого контента, в котором пользователи иронизируют, как Владимир Путин будет пытаться обезопасить себя во время торжеств. Среди популярных сюжетов фантазийные "защитные костюмы" и укрытия главы Кремля.

Параллельно дипломатические сигналы о возможном перемирии до 9 мая не дали результата. После предложения Владимира Зеленского ввести режим тишины с 6 мая, Украина зафиксировала новые атаки со стороны России. Обстрелы и применение дронов продолжались уже в первые часы после объявленного "перемирия".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нарушила режим тишины. Украина ответила, будет ли перемирие на 9 мая. Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что с начала суток зафиксировано около 1820 нарушений режима тишины. Речь идет об обстрелах, штурмовых действиях, авиаударах и атаках дронами. По его словам, Россия сорвала режим тишины.