У мережі жартують мемами з "начальника" ТЦК, який наказав зупинити кортеж Джолі

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі знову відвідала Україну і цього разу вона приїхала до Херсона з благодійною місією. Акторка побувала в місцевих лікарнях, поспілкувалася з дітьми, які постраждали від російських обстрілів, і ненароком стала частиною курйозної історії з українським ТЦК. Зібрали найцікавіші меми про Анджеліну Джолі в Україні.

Мем: Бред Пітт у вигляді начальника ТЦК

Під час перебування на півдні країни два автомобілі з кортежу акторки зупинили представники територіального центру комплектування. Цей епізод одразу став темою для жартів у соцмережах. Українці створюють меми про те, як "начальником" ТЦК, який нібито зупинив саму Джолі виявився її колишній чоловік Бред Пітт.

Попри чутки, які почали ширитися у мережі, джерела ЗСУ запевнили, що ніякого "затримання" не було. Як повідомили в командуванні Сухопутних військ, охоронець Джолі виявився офіцером запасу, тому його запросили до ТЦК для перевірки документів. Після цього його особу було встановлено і він нібито "спокійно поїхав по своїх справах".

Також відео, на якому видно, як акторка виходить до будівлі ТЦК, спричинило хвилю припущень у соцмережах. Користувачі жартували, що Джолі "приїхала визволяти охоронця", однак офіційні коментарі повністю спростували цю версію.

Це вже не перший візит акторки до України. Навесні 2022 року Анджеліна Джолі приїжджала до Львова, де зустрічалася з українськими переселенцями та волонтерами. Її поїздки є частиною гуманітарної діяльності, спрямованої на підтримку жертв війни та дітей, які пережили обстріли в Україні.