Головна Новини Суспільство Приколи У мережі жартують мемами з "начальника" ТЦК, який наказав зупинити кортеж Джолі
commentss НОВИНИ Всі новини

У мережі жартують мемами з "начальника" ТЦК, який наказав зупинити кортеж Джолі

Візит Анджеліни Джолі до Херсона спричинив хвилю мемів після того, як ТЦК зупинив її кортеж.

5 листопада 2025, 21:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі знову відвідала Україну і цього разу вона приїхала до Херсона з благодійною місією. Акторка побувала в місцевих лікарнях, поспілкувалася з дітьми, які постраждали від російських обстрілів, і ненароком стала частиною курйозної історії з українським ТЦК. Зібрали найцікавіші меми про Анджеліну Джолі в Україні.

У мережі жартують мемами з "начальника" ТЦК, який наказав зупинити кортеж Джолі

Мем: Бред Пітт у вигляді начальника ТЦК

Під час перебування на півдні країни два автомобілі з кортежу акторки зупинили представники територіального центру комплектування. Цей епізод одразу став темою для жартів у соцмережах. Українці створюють меми про те, як  "начальником" ТЦК, який нібито зупинив саму Джолі виявився її колишній чоловік Бред Пітт.

У мережі жартують мемами з ”начальника” ТЦК, який наказав зупинити кортеж Джолі - фото 2

У мережі жартують мемами з ”начальника” ТЦК, який наказав зупинити кортеж Джолі - фото 2

У мережі жартують мемами з ”начальника” ТЦК, який наказав зупинити кортеж Джолі - фото 2

Попри чутки, які почали ширитися у мережі, джерела ЗСУ запевнили, що ніякого "затримання" не було. Як повідомили в командуванні Сухопутних військ, охоронець Джолі виявився офіцером запасу, тому його запросили до ТЦК для перевірки документів. Після цього його особу було встановлено і він нібито "спокійно поїхав по своїх справах".

У мережі жартують мемами з ”начальника” ТЦК, який наказав зупинити кортеж Джолі - фото 2

Також відео, на якому видно, як акторка виходить до будівлі ТЦК, спричинило хвилю припущень у соцмережах. Користувачі жартували, що Джолі "приїхала визволяти охоронця", однак офіційні коментарі повністю спростували цю версію.

У мережі жартують мемами з ”начальника” ТЦК, який наказав зупинити кортеж Джолі - фото 2

У мережі жартують мемами з ”начальника” ТЦК, який наказав зупинити кортеж Джолі - фото 2

Це вже не перший візит акторки до України. Навесні 2022 року Анджеліна Джолі приїжджала до Львова, де зустрічалася з українськими переселенцями та волонтерами. Її поїздки є частиною гуманітарної діяльності, спрямованої на підтримку жертв війни та дітей, які пережили обстріли в Україні.



