В сети шутят мемами над "начальником" ТЦК, который приказал остановить кортеж Джоли

Голливудская звезда Анджелина Джоли снова посетила Украину и в этот раз она приехала в Херсон с благотворительной миссией. Известная актриса побывала в местных больницах, пообщалась с детьми, пострадавшими от российских обстрелов, и нечаянно стала частью курьезной истории с украинским ТЦК. Собрали интереснейшие мемы об Анджелине Джоли в Украине.

Мем: Брэд Питт в виде начальника ТЦК

Во время пребывания на юге страны два автомобиля из кортежа актрисы остановили представители территориального центра комплектования. Этот эпизод сразу стал темой шуток в соцсетях. Украинцы создают мемы о том, как "начальником" ТЦК, якобы остановившего саму Анджелину Джоли, оказался ее бывший муж Брэд Питт.

Несмотря на широкие слухи в сети, источники ВСУ заверили, что никакого "задержания" не было. Как сообщили в командовании Сухопутных войск, охранник Джоли оказался офицером запаса, поэтому его пригласили в ТЦК для проверки документов. После этого его личность была установлена и он якобы "спокойно уехал по своим делам".

Также видео, на котором видно, как актриса выходит в здание ТЦК, повлекло за собой волну предположений в соцсетях. Пользователи шутили, что Джоли "приехала освобождать телохранителя", однако официальные комментарии полностью опровергли эту версию.

Это уже не первый визит актрисы в Украину. Весной 2022 Анджелина Джоли приезжала во Львов, где встречалась с украинскими переселенцами и волонтерами. Ее поездки являются частью гуманитарной деятельности, направленной на поддержку жертв войны и детей, переживших обстрелы в Украине.