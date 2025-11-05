logo_ukra

Анджеліна Джолі справді відвідала ТЦК в Україні: в ЗСУ назвали причину
Анджеліна Джолі справді відвідала ТЦК в Україні: в ЗСУ назвали причину

Стали відомі подробиці інциденту з Анджеліною Джолі в Україні. Акторка дійсно відвідала ТЦК, але жодного скандалу не було.

5 листопада 2025, 19:12
Після того як у соцмережах з’явилася інформація про нібито "затримання охоронця" Анджеліни Джолі в Україні, стали відомі нові подробиці щодо ситуації. Як виявилося, акторка дійсно побувала у територіальному центрі комплектування (ТЦК), але скандалу, про який активно писали ЗМІ, не було.

Анджеліна Джолі справді відвідала ТЦК в Україні: в ЗСУ назвали причину

Анджеліна Джолі. Фото з відкритих джерел

5 листопада кортеж Анджеліни Джолі, яка прибула до України з благодійною місією, зупинили представники ТЦК на півдні країни. Інформацію про інцидент підтвердили джерела ТСН у командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Однак вони наголосили, що жодного силового затримання охоронця Джолі не відбувалося, а поширені у російських медіа повідомлення виявилися перекрученими.

"З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала та попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця — це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК, встановили особу, після чого він спокійно поїхав по своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все відбулося в рамках закону", — пояснило джерело у командуванні Сухопутних військ.

Раніше у соцмережах почали поширювати відео, на якому видно, як Джолі заходить до будівлі ТЦК. Через це виникла хвиля припущень, що акторка нібито приїхала "виручати свого охоронця". Однак нова інформація спростовує цю версію

Анджеліна Джолі приїхала до України, щоб відвідати медичні заклади у Херсоні та поспілкуватися з дітьми, які постраждали від російських обстрілів. Це вже не перший її візит. Навесні 2022 року акторка побувала у Львові в межах гуманітарної місії, де зустрічалася з українськими переселенцями та волонтерами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про відео Анджеліни Джолі з ТЦК в Україні.



Джерело: https://tsn.ua/ukrayina/okhorontsia-andzeliny-dzoli-zatrymav-ttsk-staly-vidomi-ekskliuzyvni-podrobytsi-2950616.html
