Голівудська акторка Анджеліна Джолі приїхала в Україну. Про те, що зірка знаходиться у Херсоні повідомив нардеп Олексій Гончаренко, а також місцеві ЗМІ.

Анджеліна Джолі прибула до Херсону: що відомо

Повідомляється, що вона приїхала в Україну в рамках програми благодійної допомоги та побувала у медустановах.

Крім того, у мережі шириться відео з камер відеоспостереження, що нібито ТЦК "запакували" охоронця Анджеліни Джолі, а акторці довелося заходити у військкомат, аби його відпустили. Про це пишуть місцеві ЗМІ Миколаївщини.

Поки що офіційної інформації з цього приводу немає.

Зазначимо, що акторка з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну, у 2022 році вона вже приїжджала до Львова з гуманітарною місією.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голлівудська зірка Анджеліна Джолі знову дивує фанатів. Акторка, відома за ролями у "Перерваному житті" та "Малефісенті", з’явилася на знімальному майданчику у новому образі.

50-річна Анджеліна Джолі працює над фільмом "Тривожні люди". Це екранізація роману Фредріка Бакмана, що став міжнародним бестселером. Сюжет стрічки розгортається довкола групи незнайомців, які опиняються заручниками під час невдалого пограбування банку. Фотографи зняли Джолі у момент зйомок фільму.

Акторку зафіксували на фотографіях у незвичному для Джолі світлому бобі. Саме ця зачіска стала ключовою деталлю перевтілення акторки для ролі. Хоча це лише перука для фільму, зміна іміджу Джолі вразила фанатів, адже акторку було складно впізнати. Попри щільний графік, Анджеліна Джолі залишається відданою матір’ю. На знімальному майданчику її супроводжував 24-річний син Меддокс. Також Джолі знайшла час поспілкуватися по відеозв’язку з 20-річною донькою Захарою. Саме цей момент вдалося зафіксувати на камери.