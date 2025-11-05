Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Украину. О том, что звезда находится в Херсоне, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, а также местные СМИ.

Анджелина Джоли прибыла в Херсон: что известно

Сообщается, что она приехала в Украину в рамках программы благотворительной помощи и побывала в медучреждениях.

Кроме того, в сети распространяется видео с камер видеонаблюдения, сообщается, что якобы ТЦК "упаковали" охранника Анджелины Джоли, а актрисе пришлось заходить в военкомат, чтобы его отпустили. Об этом пишут местные СМИ Николаевской области.

Пока что официальной информации на этот счет нет.

Отметим, что актриса с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину, в 2022 году она уже приезжала во Львов с гуманитарной миссией.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что голливудская звезда Анджелина Джоли снова удивляет фанатов. Актриса, известная по ролям в "Прерывной жизни" и "Малефисенте", появилась на съемочной площадке в новом образе.

50-летняя Анджелина Джоли работает над фильмом "Творожные люди". Это экранизация романа Фредрика Бакмана, ставшего международным бестселлером. Сюжет ленты разворачивается вокруг группы незнакомцев, оказываемых заложниками во время неудачного ограбления банка. Фотографы сняли Джоли в момент съемок фильма.

Актрису зафиксировали на фотографиях в необычном для Джоли светлом бобе. Именно эта прическа стала ключевой деталью перевоплощения актрисы для роли. Хотя это только парик для фильма, смена имиджа Джоли поразила фанатов, ведь актрису было сложно узнать. Несмотря на плотный график, Анджелина Джоли остается преданной матерью. На съемочной площадке ее сопровождал 24-летний сын Мэддокс. Также Джоли удосужилась пообщаться по видеосвязи с 20-летней дочерью Захарой. Именно этот момент удалось запечатлеть на камеры.