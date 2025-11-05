Анджелина Джоли действительно посетила ТЦК в Украине: в ВСУ назвали причину

После того как в соцсетях появилась информация о якобы "задержании охранника" Анджелины Джоли в Украине, стали изветсны новые подробности ситуации. Как оказалось, актриса действительно побывала в территориальном центре комплектования (ТЦК), но скандала, о котором активно писали СМИ, не последовало.

Анджелина Джоли. Фото из открытых источников

5 ноября прибывший в Украину с благотворительной миссией кортеж Анджелины Джоли остановили представители ТЦК на юге страны. Информацию об инциденте подтвердили источники ТСН в командовании Сухопутных войск ВСУ. Однако они подчеркнули, что никакого силового задержания охранника Джоли не происходило, а распространенные в российских медиа сообщения оказались извращенными.

"С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК и СП. Заехала и попросилась в уборную. Относительно ее охранника — это офицер запаса. Насильно его никто не задерживал. Его пригласили посетить ТЦК, установили личность, после чего он спокойно уехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все произошло в рамках закона", – объяснил источник в командовании Сухопутных войск.

Ранее в соцсетях начали распространять видео, на котором видно, как Джоли заходит в здание ТЦК. Поэтому возникла волна предположений, что актриса якобы приехала "выручать своего охранника". Однако эта новая информация опровергает эту версию.

Анджелина Джоли приехала в Украину, чтобы посетить медицинские учреждения в Херсоне и пообщаться с детьми, пострадавшими от российских обстрелов. Это уже не первый ее визит. Весной 2022 актриса побывала во Львове в рамках гуманитарной миссии, где встречалась с украинскими переселенцами и волонтерами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о видео Анджелины Джоли из ТЦК в Украине.