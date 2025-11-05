logo_ukra

Анджеліна Джолі потрапила в скандал з ТЦК в Україні: що відомо (ВІДЕО)
Анджеліна Джолі потрапила в скандал з ТЦК в Україні: що відомо (ВІДЕО)

Під час візиту до України Анджеліна Джолі особисто пішла до ТЦК у Миколаївській області, через затримання свого охоронця.

5 листопада 2025, 18:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час візиту до України голлівудська зірка Анджеліна Джолі опинилася в центрі несподіваного інциденту. Як повідомляють місцеві ЗМІ, під час поїздки до Херсона актриса нібито особисто відвідала територіальний центр комплектування (ТЦК) у Миколаївській області через затримання свого охоронця у якого виникли проблеми з документами.

Анджеліна Джолі потрапила в скандал з ТЦК в Україні: що відомо (ВІДЕО)

Анджеліна Джолі в Україні. Фото з відкритих джерел

Як пишуть місцеві ЗМІ, інцидент з Джолі та представниками ТЦК нібито стався поблизу Південноукраїнська. Кортеж Джолі зупинили військові на блокпості. Один із охоронців актриси не зміг надати всі необхідні документи, після чого його доставили до місцевого ТЦК. Попри спроби пояснити, що він супроводжує "важливу людину", військові відмовилися робити виняток.

Ситуація затягнулася і охоронця довго не відпускали. Врешті, Анджеліна Джолі особисто приїхала до центру, щоб розібратися в ситуації. Момент її появи нібито у будівлі ТЦК потрапив на відео, яке активно поширюється у соцмережах.

Офіційних коментарів від актриси або українських військових поки що немає. Водночас народна депутатка Мар’яна Безугла відреагувала на новину з іронією.

"ТЦК забрали охоронця Анджеліни Джолі, вона пішла його звільняти…", — написала Безугла.

Інший народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що підтверджує інформацію про скандал Джолі з ТЦК.

"Про охоронця Джолі — підтверджую, це правда. Його дійсно забрали в ТЦК і хотіли мобілізувати", — написав Гончаренко.

Це не перший візит Джолі до України після початку повномасштабної війни. У 2022 році вона вже приїжджала до Львова, де відвідала переселенців і постраждалих від російських обстрілів. Цього разу актриса прибула з гуманітарною місією, зокрема відвідала Херсон і місцеві медичні установи.




