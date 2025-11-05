Анджелина Джоли попала в скандал с ТЦК в Украине: что известно (ВИДЕО)

Во время визита в Украину голливудская звезда Анджелина Джоли оказалась в центре неожиданного инцидента. Как сообщают местные СМИ, во время поездки в Херсон актриса якобы лично посетила территориальный центр комплектования (ТЦК) в Николаевской области из-за задержания своего охранника, у которого возникли проблемы с документами.

Анджелина Джоли в Украине. Фото из открытых источников

Как пишут местные СМИ, инцидент с Джоли и представителями ТЦК якобы произошел вблизи Южноукраинска. Кортеж Джоли остановили военные на блокпосте. Один из охранников актрисы не смог предоставить все необходимые документы, после чего был доставлен в местный ТЦК. Несмотря на попытки объяснить, что он сопровождает "важного человека", военные отказались делать исключение.

Ситуация затянулась и охранника долго не отпускали. Наконец, Анджелина Джоли лично приехала в центр, чтобы разобраться в ситуации. Момент ее появления якобы в здании ТЦК попал на видео, активно распространяющееся в соцсетях.

Официальных комментариев от актрисы или украинских военных пока нет. В то же время народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на новость с иронией.

"ТЦК забрали охранника Анджелины Джоли, она пошла его освобождать...", — написала Безуглая.

Другой народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что подтверждает информацию о скандале Джоли с ТЦК.

"Об охраннике Джоли — подтверждаю, это правда. Его действительно забрали в ТЦК и хотели мобилизовать", — написал Гончаренко.

Это не первый визит Джоли в Украину после начала полномасштабной войны. В 2022 году она уже приезжала во Львов, где посетила переселенцев и пострадавших от российских обстрелов. В этот раз актриса прибыла с гуманитарной миссией, в том числе посетила Херсон и местные медицинские учреждения.