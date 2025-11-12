Копіює п’яних росіян – так само валяється: у Москві на презентації впав перший робот зі штучним інтелектом

У Росії гучно презентували першого людиноподібного робота зі штучним інтелектом – і ще гучніше він упав. Aidol, який, за словами розробників, "вміє виражати емоції та працює офлайн", вийшов на сцену під легендарну мелодію з фільму "Роккі", зробив кілька невпевнених кроків – і завалився прямо перед публікою.

У Росії зганьбилися з першим «розумним» роботом – він упав просто під час презентації

Як повідомило російське агентство "Мобильный репортер", презентація у Москві завершилася курйозом. Робот вийшов на сцену в супроводі двох працівників, спробував махнути рукою, похитнувся й упав. Демонстрацію одразу перервали, а "інтелектуальне диво" швидко винесли за куліси.

Засновник компанії "Айдол" Володимир Вітухін пояснив, що проблема виникла через стереокамери – мовляв, вони чутливі до освітлення, а в залі було темно. Під час другого виходу Aidol уже втримався на ногах, але не без сторонньої допомоги, уточнило агентство "Москва".

Розробники заявляють, що робот здатен пересуватися на ногах, працювати з предметами та спілкуватися з людьми. Автономна робота триває до шести годин, а обличчя робота може передавати понад 12 базових емоцій і сотні мікровиразів. Яку саме систему штучного інтелекту застосували, не уточнюється.

Після виступу соцмережі вибухнули жартами: "Він що, п’яний?" – пишуть користувачі. Інші додають: "Ну викапаний москаль — валяється, як свої". Дехто жартома радить видати Aidol російський паспорт – "щоб злився з населенням".

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що про розробки китайських вчених вразили світ технологій: Китайський ШІ виявився розумнішим за американський. Новації не оминули й Україну: незабаром ТЦК замінять роботи, штучний інтелект вирішуватиме, кого мобілізувати.