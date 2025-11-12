Копирует пьяных россиян – так же валяется: в Москве на презентации упал первый робот с искусственным интеллектом

В России громко представили первого человекоподобного работа с искусственным интеллектом – и еще громче он упал. Aidol, который, по словам разработчиков, "умеет выражать эмоции и работает оффлайн", вышел на сцену под легендарную мелодию из фильма "Рокки", сделал несколько неуверенных шагов – и рухнул прямо перед публикой.

В России опозорились с первым «умным» роботом – он упал прямо во время презентации

Как сообщило российское агентство "Мобильный репортер", презентация в Москве завершилась курьезом. Робот вышел на сцену в сопровождении двух работников, попытался махнуть рукой, пошатнулся и упал. Демонстрацию сразу прервали, а "интеллектуальное чудо" быстро вынесли за кулисы.

Основатель компании "Айдол" Владимир Витухин объяснил, что проблема возникла из-за стереокамеров – мол, они чувствительны к освещению, а в зале было темно. На втором выходе Aidol уже удержался на ногах, но не без посторонней помощи, уточнило агентство "Москва".

Разработчики заявляют, что робот может передвигаться на ногах, работать с предметами и общаться с людьми. Автономная работа длится до шести часов, а лицо может передавать более 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. Какую именно систему искусственного интеллекта применили, не уточняется.

После выступления соцсети разразились шутками: "Он что, пьяный?" – пишут пользователи. Другие добавляют: "Ну вылитый москаль – валяется, как свои". Некоторые в шутку советуют выдать Aidol российский паспорт – "чтобы слился с населением".

