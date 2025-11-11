Китайський ШІ виявився розумнішим за американський – нова сенсація у світі технологій

У світі технологій – нова сенсація. Китайська компанія Moonshot AI представила модель штучного інтелекту Kimi K2 Thinking, яка перевершила американських конкурентів GPT-5 (OpenAI) і Claude Sonnet 4.5 (Anthropic). За міжнародними тестами, Kimi набрала 44,9 % у бенчмарку Humanity’s Last Exam та 60,2 % у BrowseComp. Це – найвищий результат серед відкритих систем ШІ. Про це повідомляє команда Kimi на офіційному сайті. Експерти вже називають це початком нової технологічної гонки між Китаєм і США.

Китайський штучний інтелект виявився кращим за GPT-5

Головна інтрига – у вартості. Навчання китайської моделі обійшлося лише у 4,6 мільйона доларів, тоді як американські аналоги коштують у десятки разів більше. Kimi побудована на сучасній архітектурі Mixture-of-Experts (MoE) з понад трильйоном параметрів. Завдяки цьому вона працює швидше, споживає менше ресурсів і здатна аналізувати величезні обсяги тексту – до 256 тисяч токенів одночасно.

Модель може самостійно виконувати сотні завдань – від збору інформації до створення звітів, фактично імітуючи людське мислення. Розробники вважають, що це крок до появи “розумного ШІ”, який не просто відповідає, а розмірковує.

