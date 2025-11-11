Китайский ИИ оказался умнее американского – новая сенсация в мире технологий

В мире технологий – новая сенсация. Китайская компания Moonshot AI представила модель искусственного интеллекта Kimi K2 Thinking, превзошедшую американских конкурентов GPT-5 (OpenAI) и Claude Sonnet 4.5 (Anthropic). Согласно международным тестам, Kimi набрала 44,9% в бенчмарке Humanity's Last Exam и 60,2% в BrowseComp. Это самый высокий результат среди открытых систем ИИ. Об этом сообщает команда Kimi на официальном сайте. Эксперты уже называют это началом новой технологической гонки между Китаем и США.

Китайский искусственный интеллект оказался лучше GPT-5

Главная интрига – в стоимости. Обучение китайской модели обошлось всего в 4,6 миллиона долларов, в то время как американские аналоги стоят в десятки раз больше. Kimi построена на современной архитектуре Mixture-of-Experts (MoE) с более триллионом параметров. Благодаря этому он работает быстрее, потребляет меньше ресурсов и способен анализировать огромные объемы текста – до 256 тысяч токенов одновременно.

Модель может самостоятельно выполнять сотни задач – от сбора информации до создания отчетов, фактически имитируя человеческое мышление. Разработчики считают, что это шаг к появлению "умного ИИ", который не просто отвечает, а размышляет.

