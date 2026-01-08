Буданов у костюмі став героєм українських мемів

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов несподівано став новою зіркою українських соцмереж. Цього разу не через прогнози чи військові операції, а завдяки зміні іміджу. 7 січня він опублікував у Facebook фото з Парижа, де вперше з початку повномасштабної війни з’явився на публіці не у військовій формі, а в класичному чорному костюмі й краватці.

Буданов у костюмі став мемом

Фотографії була зроблена під час офіційного візиту до Франції, де Буданов зустрівся з керівником французької воєнної розвідки генералом Жаком Лангладом де Монгро. У дописі він наголосив на важливості взаємодії з партнерами, однак увага аудиторії зосередилася не стільки на дипломатичному змісті, скільки на самому образі українського посадовця.

Для багатьох українців Буданов давно став символом воєнного часу, який вирізнявся відсутністю емоцій та у звичному зеленому одязі-камуфляжі. Однак поява Буданова в костюмі стала несподіваною і миттєво запустила хвилю мемів. Користувачі жартували про "перший робочий день в офісі", адже з початку року Буданов став очільником Офісу президента. Інші жартували про "костюм на випускний" або перше побачення у підлітковому віці.

Добірка мемів "Буданов у костюмі":

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро. Інтернет миттєво заповнили меми, жарти та іронічні порівняння, зокрема з війною РФ проти України.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відповів, яка роль Буданова в ОП. Його робота буде зосереджена на практичних напрямах, зокрема на процесі обміну військовополоненими, яким він займатиметься спільно з міністром оборони.