logo_ukra

BTC/USD

89852

ETH/USD

3092.79

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Приколи Буданов у костюмі став героєм українських мемів
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов у костюмі став героєм українських мемів

Кирило Буданов уперше з’явився у класичному костюмі. Фото з Парижа спричинило хвилю мемів.

8 січня 2026, 14:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов несподівано став новою зіркою українських соцмереж. Цього разу не через прогнози чи військові операції, а завдяки зміні іміджу. 7 січня він опублікував у Facebook фото з Парижа, де вперше з початку повномасштабної війни з’явився на публіці не у військовій формі, а в класичному чорному костюмі й краватці.

Буданов у костюмі став героєм українських мемів

Буданов у костюмі став мемом

Фотографії була зроблена під час офіційного візиту до Франції, де Буданов зустрівся з керівником французької воєнної розвідки генералом Жаком Лангладом де Монгро. У дописі він наголосив на важливості взаємодії з партнерами, однак увага аудиторії зосередилася не стільки на дипломатичному змісті, скільки на самому образі українського посадовця.

Для багатьох українців Буданов давно став символом воєнного часу, який вирізнявся відсутністю емоцій та у звичному зеленому одязі-камуфляжі. Однак поява Буданова в костюмі стала несподіваною і миттєво запустила хвилю мемів. Користувачі жартували про "перший робочий день в офісі", адже з початку року Буданов став очільником Офісу президента. Інші жартували про "костюм на випускний" або перше побачення у підлітковому віці. 

Добірка мемів "Буданов у костюмі":

Буданов у костюмі став героєм українських мемів - фото 2

Буданов у костюмі став героєм українських мемів - фото 2

Буданов у костюмі став героєм українських мемів - фото 2

Буданов у костюмі став героєм українських мемів - фото 2

Буданов у костюмі став героєм українських мемів - фото 2

Буданов у костюмі став героєм українських мемів - фото 2

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро. Інтернет миттєво заповнили меми, жарти та іронічні порівняння, зокрема з війною РФ проти України.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відповів, яка роль Буданова в ОП. Його робота буде зосереджена на практичних напрямах, зокрема на процесі обміну військовополоненими, яким він займатиметься спільно з міністром оборони.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини