Буданов в костюме стал героем украинских мемей
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов в костюме стал героем украинских мемей

Кирилл Буданов впервые появился в классическом костюме. Фото из Парижа повлекло за собой волну мемов.

8 января 2026, 14:33
Автор:
avatar

Slava Kot

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов неожиданно стал новой звездой украинских соцсетей. На этот раз не из-за прогнозов или военных операций, а благодаря изменению имиджа. 7 января он опубликовал в Facebook фото из Парижа, где впервые с начала полномасштабной войны появился на публике не в военной форме, а в классическом черном костюме и галстуке.

Буданов в костюме стал героем украинских мемей

Буданов в костюме стал мемом

Фотография была сделана во время официального визита во Францию, где Буданов встретился с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро. В сообщении он отметил важность взаимодействия с партнерами, однако внимание аудитории сосредоточилось не столько на дипломатическом содержании, сколько на самом образе украинского чиновника.

Для многих украинцев Буданов давно стал символом военного времени, отличавшегося отсутствием эмоций и в привычной зеленой одежде-камуфляже. Однако появление Буданова в костюме стало неожиданным и мгновенно запустило волну мемов. Пользователи шутили о "первом рабочем дне в офисе", ведь с начала года Буданов стал главой Офиса президента. Другие шутили о "костюме на выпускной" или первом свидании в подростковом возрасте.

Подборка мемов "Буданов в костюме":

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соцсети взорвались мемами после заявления Трампа о задержании Николаса Мадуро. Интернет мгновенно заполнили мемы, шутки и иронические сравнения, в частности, с войной РФ против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский ответил, какова роль Буданова в ОП. Его работа будет сосредоточена на практических направлениях, в частности, на процессе обмена военнопленными, которым он будет заниматься совместно с министром обороны.



