Буданов в костюме стал героем украинских мемей

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов неожиданно стал новой звездой украинских соцсетей. На этот раз не из-за прогнозов или военных операций, а благодаря изменению имиджа. 7 января он опубликовал в Facebook фото из Парижа, где впервые с начала полномасштабной войны появился на публике не в военной форме, а в классическом черном костюме и галстуке.

Буданов в костюме стал мемом

Фотография была сделана во время официального визита во Францию, где Буданов встретился с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро. В сообщении он отметил важность взаимодействия с партнерами, однако внимание аудитории сосредоточилось не столько на дипломатическом содержании, сколько на самом образе украинского чиновника.

Для многих украинцев Буданов давно стал символом военного времени, отличавшегося отсутствием эмоций и в привычной зеленой одежде-камуфляже. Однако появление Буданова в костюме стало неожиданным и мгновенно запустило волну мемов. Пользователи шутили о "первом рабочем дне в офисе", ведь с начала года Буданов стал главой Офиса президента. Другие шутили о "костюме на выпускной" или первом свидании в подростковом возрасте.

Подборка мемов "Буданов в костюме":

