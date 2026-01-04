Соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро

Повідомлення про затримання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини американськими військовими миттєво спричинили хвилю реакцій у соцмережах. Після заяви президента США Дональда Трампа про успішну військову операцію у Венесуелі інтернет заповнили меми, жарти та іронічні порівняння, зокрема з війною РФ проти України.

Меми після затримання Мадуро у Венесуелі

Користувачі Telegram, X та Facebook відреагували на військову операцію США з викраденням Мадуро, протиставляючи її війні Росії проти України, адже Вашингтон досяг своїх цілей менш ніж за добу, тоді як Кремлю не вдалося "взяти Київ за три дні".

Окремі меми порівнюють арешт Мадуро з відомими відео про дівчину, яка не хоче виїжджати з анексованого Криму або з гучним затриманням проросійського політика Віктора Медведчука.

Ніколас Мадуро очолив Венесуелу після смерті авторитарного лідера Уго Чавеса у 2013 році. За час його правління країна пережила глибоку економічну кризу, дефіцит базових товарів, масові протести та міжнародну ізоляцію. Перемоги Мадуро на виборах 2018 і 2024 років не визнали низка держав, а США ще у 2020 році висунули проти нього обвинувачення у наркотероризмі. У 2025-му Вашингтон збільшив винагороду за інформацію, що могла призвести до його арешту, до 50 мільйонів доларів.

3 січня американські військові вторгнулися у Венесуелу та викрали Мадуро. Його доставили до США, де на лідера Венесуели чекатиме суд.

