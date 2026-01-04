logo_ukra

BTC/USD

91241

ETH/USD

3139.96

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Приколи Соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро
commentss НОВИНИ Всі новини

Соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро

Соцмережі відреагували мемами на інформацію про затримання американцями президента Венесуели Мадуро

4 січня 2026, 08:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Повідомлення про затримання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини американськими військовими миттєво спричинили хвилю реакцій у соцмережах. Після заяви президента США Дональда Трампа про успішну військову операцію у Венесуелі інтернет заповнили меми, жарти та іронічні порівняння, зокрема з війною РФ проти України.

Соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро

Меми після затримання Мадуро у Венесуелі

Користувачі Telegram, X та Facebook відреагували на військову операцію США з викраденням Мадуро, протиставляючи її війні Росії проти України, адже Вашингтон досяг своїх цілей менш ніж за добу, тоді як Кремлю не вдалося "взяти Київ за три дні". 

Соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро - фото 2

Окремі меми порівнюють арешт Мадуро з відомими відео про дівчину, яка не хоче виїжджати з анексованого Криму або з гучним затриманням проросійського політика Віктора Медведчука.

Соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро - фото 2

Соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро - фото 2

Соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро - фото 2

Соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро - фото 2

Соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро - фото 2

Соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро - фото 2

Соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро - фото 2

Ніколас Мадуро очолив Венесуелу після смерті авторитарного лідера Уго Чавеса у 2013 році. За час його правління країна пережила глибоку економічну кризу, дефіцит базових товарів, масові протести та міжнародну ізоляцію. Перемоги Мадуро на виборах 2018 і 2024 років не визнали низка держав, а США ще у 2020 році висунули проти нього обвинувачення у наркотероризмі. У 2025-му Вашингтон збільшив винагороду за інформацію, що могла призвести до його арешту, до 50 мільйонів доларів.

3 січня американські військові вторгнулися у Венесуелу та викрали Мадуро. Його доставили до США, де на лідера Венесуели чекатиме суд.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп натякнув на нову країну після атаки на Венесуели.

Також "Коментарі" писали, що з’явилася реакція ООН на викрадення Мадуро з Венесуели військовими США.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини