Соцсети взорвались мемами после заявления Трампа о задержании Николаса Мадуро

Сообщения о задержании диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены американскими военными мгновенно повлекли за собой волну реакций в соцсетях. После заявления президента США Дональда Трампа об успешной военной операции в Венесуэле интернет заполнили мемы, шутки и иронические сравнения, включая войну РФ против Украины.

Мемы после задержания Мадуро в Венесуэле

Пользователи Telegram, X и Facebook отреагировали на военную операцию США с похищением Мадуро, противопоставляя ее войне России против Украины, ведь Вашингтон достиг своих целей менее чем за сутки, тогда как Кремлю не удалось "взять Киев за три дня".

Отдельные мемы сравнивают арест Мадуро с известными видео о девушке, которая не хочет уезжать из аннексированного Крыма или с громким задержанием пророссийского политика Виктора Медведчука.

Николас Мадуро возглавил Венесуэлу после смерти авторитарного лидера Уго Чавеса в 2013 году. За время его правления страна испытала глубокий экономический кризис, дефицит базовых товаров, массовые протесты и международную изоляцию. Победы Мадуро на выборах 2018 и 2024 годов не признали ряд государств, а США еще в 2020 году выдвинули против него обвинения в наркотерроризме. В 2025 году Вашингтон увеличил вознаграждение за информацию, которая могла привести к его аресту, до 50 миллионов долларов.

3 января американские военные вошли в Венесуэлу и похитили Мадуро. Его доставили в США, где лидера Венесуэлы будет ждать суд.

