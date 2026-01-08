Кирило Буданов кардинально змінив імідж під час візиту до Франції (ФОТО)

Рубрики
Кирило Буданов уперше з початку повномасштабної війни з’явився на публіці не у військовій формі, а в класичному костюмі й краватці. Фото з Парижа він оприлюднив 7 січня у Facebook, одразу викликавши активну реакцію в українських соцмережах. Для Буданова, який роками асоціювався з камуфляжем і закритим стилем воєнного часу, це стало помітною зміною публічного іміджу.
Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел
Керівник Офісу президента Кирило Буданов під час візиту у Франції провів зустріч з керівником французької воєнної розвідки генералом Жаком Лангладом де Монгро. У дописі у Facebook Буданов підкреслив важливість контактів із партнерами, не вдаючись у деталі переговорів. Водночас увага аудиторії була прикута не лише до дипломатичного контексту, а й до зовнішнього вигляду українського посадовця.
Кирило Буданов та Жак Ланглад де Монгро
Користувачі соцмереж масово залишали схвальні коментарі, називаючи образ Буданова "елегантним", "неочікуваним" і "надихаючим".
Окремо обговорювали і французького генерала, який, за жартами коментаторів, нагадав легендарного актора Луї де Фюнеса.
Поява Буданова в костюмі відбулася невдовзі після його призначення главою Офісу президента 2 січня 2026 року. За даними Financial Times, Володимир Зеленський протягом місяця переконував колишнього очільника ГУР погодитися на нову посаду.
