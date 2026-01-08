logo

Кирилл Буданов кардинально изменил имидж во время визита во Францию (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Кирилл Буданов кардинально изменил имидж во время визита во Францию (ФОТО)

Кирилл Буданов впервые с начала войны появился на публике в костюме и галстуке.

8 января 2026, 08:55
Автор:
Slava Kot

Кирилл Буданов впервые с начала полномасштабной войны появился на публике не в военной форме, а в классическом костюме и галстуке. Фото из Парижа он обнародовал 7 января в Facebook, сразу вызвав активную реакцию в украинских соцсетях. Для Буданова, годы ассоциировавшегося с камуфляжем и закрытым стилем военного времени, это стало заметным изменением публичного имиджа.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время визита во Францию провел встречу с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро. В сообщении в Facebook Буданов подчеркнул важность контактов с партнерами, не вдаваясь в детали переговоров. В то же время внимание аудитории было приковано не только к дипломатическому контексту, но и к внешнему виду украинского чиновника.

Кирилл Буданов и Жак Ланглад де Монгро

Кирилл Буданов и Жак Ланглад де Монгро

Пользователи соцсетей массово оставляли одобрительные комментарии, называя образ Буданова "элегантным", "неожиданным" и "вдохновляющим".

"Вдохновляющее. Фото креативное — чувствуется будановский вайб", — пишет одна пользовательница

"О!! Буданов в гражданском элегантном костюме!! Неожиданно! Красава! C'est chic magique!", — добавляет другая.

"Очень приятно видеть генерала в костюме. Молодец", – писали в комментариях.

"Классное фото! Сразу видно — генерал-француз, как и вы, не чинуша. Ни напускной значимости, ни позерства. Аристократическое воздержание в сочетании с оптимизмом и чувством юмора. Перед нами новое поколение генералов", — говорится в другом сообщении.

Отдельно обсуждали и французского генерала, который по шуткам комментаторов напомнил легендарного актера Луи де Фюнеса.

Появление Буданова в костюме произошло вскоре после назначения главой Офиса президента 2 января 2026 года. По данным Financial Times, Владимир Зеленский в течение месяца убеждал бывшего главу ГУР согласиться на новую должность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов намекнул на результате переговоров в Париже, о которых публично никто не скажет.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский выбрал особый костюм для встречи с Трампом.



