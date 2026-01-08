Кирилл Буданов кардинально изменил имидж во время визита во Францию (ФОТО)

Кирилл Буданов впервые с начала полномасштабной войны появился на публике не в военной форме, а в классическом костюме и галстуке. Фото из Парижа он обнародовал 7 января в Facebook, сразу вызвав активную реакцию в украинских соцсетях. Для Буданова, годы ассоциировавшегося с камуфляжем и закрытым стилем военного времени, это стало заметным изменением публичного имиджа.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время визита во Францию провел встречу с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро. В сообщении в Facebook Буданов подчеркнул важность контактов с партнерами, не вдаваясь в детали переговоров. В то же время внимание аудитории было приковано не только к дипломатическому контексту, но и к внешнему виду украинского чиновника.

Кирилл Буданов и Жак Ланглад де Монгро

Пользователи соцсетей массово оставляли одобрительные комментарии, называя образ Буданова "элегантным", "неожиданным" и "вдохновляющим".

"Вдохновляющее. Фото креативное — чувствуется будановский вайб", — пишет одна пользовательница

"О!! Буданов в гражданском элегантном костюме!! Неожиданно! Красава! C'est chic magique!", — добавляет другая.

"Очень приятно видеть генерала в костюме. Молодец", – писали в комментариях.

"Классное фото! Сразу видно — генерал-француз, как и вы, не чинуша. Ни напускной значимости, ни позерства. Аристократическое воздержание в сочетании с оптимизмом и чувством юмора. Перед нами новое поколение генералов", — говорится в другом сообщении.

Отдельно обсуждали и французского генерала, который по шуткам комментаторов напомнил легендарного актера Луи де Фюнеса.

Появление Буданова в костюме произошло вскоре после назначения главой Офиса президента 2 января 2026 года. По данным Financial Times, Владимир Зеленский в течение месяца убеждал бывшего главу ГУР согласиться на новую должность.

