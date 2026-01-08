Кирилл Буданов кардинально изменил имидж во время визита во Францию (ФОТО)

Рубрики
Кирилл Буданов впервые с начала полномасштабной войны появился на публике не в военной форме, а в классическом костюме и галстуке. Фото из Парижа он обнародовал 7 января в Facebook, сразу вызвав активную реакцию в украинских соцсетях. Для Буданова, годы ассоциировавшегося с камуфляжем и закрытым стилем военного времени, это стало заметным изменением публичного имиджа.
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время визита во Францию провел встречу с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро. В сообщении в Facebook Буданов подчеркнул важность контактов с партнерами, не вдаваясь в детали переговоров. В то же время внимание аудитории было приковано не только к дипломатическому контексту, но и к внешнему виду украинского чиновника.
Кирилл Буданов и Жак Ланглад де Монгро
Пользователи соцсетей массово оставляли одобрительные комментарии, называя образ Буданова "элегантным", "неожиданным" и "вдохновляющим".
Отдельно обсуждали и французского генерала, который по шуткам комментаторов напомнил легендарного актера Луи де Фюнеса.
Появление Буданова в костюме произошло вскоре после назначения главой Офиса президента 2 января 2026 года. По данным Financial Times, Владимир Зеленский в течение месяца убеждал бывшего главу ГУР согласиться на новую должность.
