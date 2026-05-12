Військові вже не добирають слів: жорстко звернулися до влади

Питання завезення трудових мігрантів гостро обговорюється в українському суспільстві. Лунають заяви, як за, так і проти такого рішення. Військові також висловили свою думку щодо трудових мігрантів в Україні.

Військові. Ілюстративне фото

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів про унікальний шанс для України. Військовий нагадав, що багато українців через війну виїхали в європейські країни і там за роки роботи значно підняли економіку. Однак наразі уже непоодинокі випадки тиску на українців — булінг дітей в школах, нетерпимість громадян до українців у побуті, навіть обмеження в роботі.

Військовий розповів, що в Польщі з 1 травня вища медична рада почала масово скасовувати дозвіл на роботу для лікарів не з Євросоюзу через відсутність підтвердженого знання польської мови на рівні B1. При цьому, за його словами, відновити право на роботу після підтвердження знання мови не так просто — потрібно знову проходити процедуру підтвердження диплома, складати державний іспит. Військовий зазначив, що ліцензії вже анулювали 146 лікарям, а спрощені умови для українських спеціалістів, які діяли раніше також скасували.

Сазонов переконаний, що це шанс для України — уряду потрібно було б серйозно подумати, як повернути лікарів в Україну. Він зазначив, що для підготовки хорошого фахівця потрібно багато часу та грошей, і те, що наші лікарі виїхали з країни, — велике упущення.

“Не втратьте, будь ласка, такий незаслужено розкішний шанс повернути лікарів до України. Якщо зможете, будемо думати про те, як повернути вчителів, викладачів, інженерів, айтішників, робітників в Україну. А не зможете, дорогий уряд? Думатимемо над тим, де нам взяти більш компетентний та проукраїнський уряд. Питання виживання, не ображайтеся”, — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як військові прокоментували необхідність заводити трудових мігрантів в Україну.



