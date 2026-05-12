Военные уже не подбирают слова: жестко обратились к власти

Вопрос завоза трудовых мигрантов остро обсуждается в украинском обществе. Раздаются заявления, как за, так и против такого решения. Военные также высказали свое мнение по поводу трудовых мигрантов в Украине.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал об уникальном шансе для Украины. Военный напомнил, что многие украинцы из-за войны уехали в европейские страны и там за годы работы значительно подняли экономику. Однако уже нередки случаи давления на украинцев — буллинг детей в школах, нетерпимость граждан к украинцам в быту, даже ограничения в работе.

Военный рассказал, что в Польше с 1 мая высший медицинский совет начал массово отменять разрешение на работу для врачей не из Евросоюза из-за отсутствия подтвержденного знания польского языка на уровне B1. При этом, по его словам, восстановить право на работу после подтверждения знания языка не так просто – нужно снова проходить процедуру подтверждения диплома, сдавать государственный экзамен. Военный отметил, что лицензии уже аннулировали 146 врачам, а упрощенные условия, действовавшие ранее для украинских специалистов, также отменили.

Сазонов убежден, что это шанс для Украины – правительству нужно было бы серьезно подумать, как вернуть врачей в Украину. Он отметил, что для подготовки хорошего специалиста нужно много времени и денег, и то, что наши врачи уехали из страны, — большое упущение.

"Не потеряйте, пожалуйста, такой незаслуженно роскошный шанс вернуть врачей в Украину. Если сможете, будем думать о том, как вернуть учителей, преподавателей, инженеров, айтишников, рабочих в Украину. А не сможете, дорогое правительство? Будем думать над тем, где нам взять более компетентное и проукраинское правительство. Вопрос выживания, не обижайтесь”, — подытожил военный.

