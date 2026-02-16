Військові гостро відреагували на “крайню необхідність” завозити в Україну мігрантів: що заявили

В Україні уже не перший місяць обговорюють необхідність завозити трудових мігрантів. Однак українські захисники гостро відреагували на такі ідеї.

Мігранти. Фото портал "Коментарі"

Економіст Олег Пендзин зазначив, що Україні треба завозити 450-500 тис. трудових мігрантів щорік з Бангладешу, країн Південно-Східної Азії та Близького Сходу.

Таку заяву прокоментував підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

“Ці постійні заяви від експертів-довб***в про “крайню необхідність” завезення трудових мігрантів мають на меті лише одне — переконати в цьому українське суспільство. Але масове прибуття мігрантів в Україну не принесе нічого, крім проблем. Цим “експертам” теж, до речі. Тож дуже раджу припинити розносити ці нісенітниці”, — зазначив військовий.

Захисник підкреслив, що підтримує тільки мілітарі міграцію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що обов'язкова мобілізація та виїзд українців за кордон позначилися на ринку праці. Посадовці заявляють про необхідність ввезення в Україну мільйонів трудових мігрантів. Портал “Коментарі” дізнався, скільки трудових мігрантів було завезено в Україну у 2021-2025 роках та з яких країн приїздить найбільше громадян.

У Державній міграційній службі України надали інформацію про кількості посвідок на тимчасове проживання в Україні, виданих іноземцям та особам без громадянства у зв’язку з працевлаштуванням за період з 01.01.2021 до 31.10.2025. Так було видано відповідних посвідок у: 2021 році — 12883; 2022 році — 3173; 2023 році — 2714; 2024 році — уперше — 2639, у порядку обміну 1229; 2025 році — уперше 2552, у порядку обміну 1531.