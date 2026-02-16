logo_ukra

Військові гостро відреагували на "крайню необхідність" завозити в Україну мігрантів: що заявили
commentss НОВИНИ Всі новини

16 лютого 2026, 22:16

Автор:

Кречмаровская Наталия

Заступник командира Третього армійського корпусу Жорін розкритикував заяви про “крайню необхідність” завозити в Україну трудових мігрантів

16 лютого 2026, 22:16
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні уже не перший місяць обговорюють необхідність завозити трудових мігрантів. Однак українські захисники гостро відреагували на такі ідеї.

Військові гостро відреагували на “крайню необхідність” завозити в Україну мігрантів: що заявили

Мігранти. Фото портал "Коментарі"

Економіст Олег Пендзин зазначив, що Україні треба завозити 450-500 тис. трудових мігрантів щорік з Бангладешу, країн Південно-Східної Азії та Близького Сходу. 

Таку заяву прокоментував підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. 

“Ці постійні заяви від експертів-довб***в про “крайню необхідність” завезення трудових мігрантів мають на меті лише одне — переконати в цьому українське суспільство. Але масове прибуття мігрантів в Україну не принесе нічого, крім проблем. Цим “експертам” теж, до речі. Тож дуже раджу припинити розносити ці нісенітниці”, — зазначив військовий. 

Захисник підкреслив, що підтримує тільки мілітарі міграцію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що обов'язкова мобілізація та виїзд українців за кордон позначилися на ринку праці. Посадовці заявляють про необхідність ввезення в Україну мільйонів трудових мігрантів. Портал “Коментарі” дізнався, скільки трудових мігрантів було завезено в Україну у 2021-2025 роках та з яких країн приїздить найбільше громадян. 

У Державній міграційній службі України надали інформацію про кількості посвідок на тимчасове проживання в Україні, виданих іноземцям та особам без громадянства у зв’язку з працевлаштуванням за період з 01.01.2021 до 31.10.2025. Так було видано відповідних посвідок у: 2021 році — 12883;  2022 році — 3173; 2023 році — 2714; 2024 році — уперше — 2639, у порядку обміну 1229; 2025 році — уперше 2552, у порядку обміну 1531.



Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5981
