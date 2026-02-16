Военные остро отреагировали на "крайнюю необходимость" завозить в Украину мигрантов: что заявили

В Украине уже не первый месяц обсуждают необходимость завоза трудовых мигрантов. Однако украинские защитники остро отреагировали на подобные идеи.

Мигранты. Фото портал "Комментарии"

Экономист Олег Пендзин отметил, что Украине нужно завозить 450-500 тыс. трудовых мигрантов ежегодно из Бангладеша, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Такое заявление прокомментировал подполковник ВСУ заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

"Эти постоянные заявления от экспертов-долб***в о "крайней необходимости" завоза трудовых мигрантов имеют целью только одно — убедить в этом украинское общество. Но массовое прибытие мигрантов в Украину не принесет ничего, кроме проблем. Этим "экспертам" тоже, кстати. Поэтому очень советую прекратить разносить эту чепуху”, — отметил военный.

Защитник подчеркнул, что поддерживает только милитари миграцию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что обязательная мобилизация и выезд украинцев за границу сказались на рынке труда. Чиновники заявляют о необходимости ввоза в Украину миллионов трудовых мигрантов. Портал "Комментарии" узнал, сколько трудовых мигрантов было завезено в Украину в 2021-2025 годах и из каких стран приезжает больше всего граждан.

В Государственной миграционной службе Украины предоставили информацию о количестве видов на временное проживание в Украине, выданных иностранцам и лицам без гражданства в связи с трудоустройством за период с 01.01.2021 по 31.10.2025. Так были выданы соответствующие виды в: 2021 году — 12883; 2022 году – 3173; 2023 году – 2714; 2024 году – впервые – 2639, в порядке обмена 1229; 2025 году – впервые 2552, в порядке обмена 1531.