Военные остро отреагировали на "крайнюю необходимость" завозить в Украину мигрантов: что заявили
НОВОСТИ

Военные остро отреагировали на "крайнюю необходимость" завозить в Украину мигрантов: что заявили

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Жорин раскритиковал заявления о "крайней необходимости" завозить в Украину трудовых мигрантов

16 февраля 2026, 22:16
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине уже не первый месяц обсуждают необходимость завоза трудовых мигрантов. Однако украинские защитники остро отреагировали на подобные идеи.

Военные остро отреагировали на "крайнюю необходимость" завозить в Украину мигрантов: что заявили

Мигранты. Фото портал "Комментарии"

Экономист Олег Пендзин отметил, что Украине нужно завозить 450-500 тыс. трудовых мигрантов ежегодно из Бангладеша, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Такое заявление прокомментировал подполковник ВСУ заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

"Эти постоянные заявления от экспертов-долб***в о "крайней необходимости" завоза трудовых мигрантов имеют целью только одно — убедить в этом украинское общество. Но массовое прибытие мигрантов в Украину не принесет ничего, кроме проблем. Этим "экспертам" тоже, кстати. Поэтому очень советую прекратить разносить эту чепуху”, — отметил военный.

Защитник подчеркнул, что поддерживает только милитари миграцию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что обязательная мобилизация и выезд украинцев за границу сказались на рынке труда. Чиновники заявляют о необходимости ввоза в Украину миллионов трудовых мигрантов. Портал "Комментарии" узнал, сколько трудовых мигрантов было завезено в Украину в 2021-2025 годах и из каких стран приезжает больше всего граждан.

В Государственной миграционной службе Украины предоставили информацию о количестве видов на временное проживание в Украине, выданных иностранцам и лицам без гражданства в связи с трудоустройством за период с 01.01.2021 по 31.10.2025. Так были выданы соответствующие виды в: 2021 году — 12883; 2022 году – 3173; 2023 году – 2714; 2024 году – впервые – 2639, в порядке обмена 1229; 2025 году – впервые 2552, в порядке обмена 1531.



Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5981
