У школах перевірятимуть військово-облікові документи 17-річних хлопців

В Україні школи зобов’язані вести персональний військовий облік учнів старших класів, а для юнаків, яким виповнилося 17 років, діють чіткі правила щодо необхідних документів.

Школи перевірятимуть військовий облік – який документ зобов’язані мати 17-річні учні

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Міністерство оборони України.

Як відбувається постановка на облік

Після досягнення 17-річного віку юнак має стати на військовий облік. Це можна зробити двома способами – через електронний кабінет призовника або особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Який документ потрібен

Після взяття на облік формується електронний військово-обліковий документ – е-ВОД.

Це цифровий документ із QR-кодом, який можна отримати через застосунок Резерв+ або Дія.

Документ має повну юридичну силу як у цифровому вигляді на смартфоні, так і в роздрукованому форматі. Термін його дії становить один рік.

Важлива деталь для шкіл

У Міністерстві оборони наголошують: е-ВОД є основним і достатнім документом для учня-призовника.

Вимагати будь-які інші довідки або паперові підтвердження школа не має права.

Що це означає на практиці

Фактично йдеться про повну цифровізацію військового обліку для старшокласників. Перевірка здійснюється через QR-код документа, що значно спрощує процес і для навчальних закладів, і для самих учнів.

Читайте також в "Коментарях", що Міністерство оборони готує комплексну реформу умов набору та служби у Силах оборони України. Перші 10 із 30 проектів майже готові до старту.

Також раніше ми писали, як військові ставляться до примусової мобілізації. Армія постійно потребує поповнення, однак реальний стан укомплектованості підрозділів залишається недостатнім. Він зазначає, що навіть 50% заповнення бригади особовим складом уже вважається хорошим показником.