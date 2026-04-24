logo_ukra

BTC/USD

77766

ETH/USD

2317.66

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Мобілізація в Україні: Федоров анонсував важливі зміни
commentss НОВИНИ Всі новини

Мобілізація в Україні: Федоров анонсував важливі зміни

Глава Міноборони каже, що перші 10 із 30 проектів уже готові

24 квітня 2026, 12:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністерство оборони готує комплексну реформу умов набору та служби у Силах оборони України. Перші 10 із 30 проектів майже готові до старту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні в Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Глава Міноборони розповів про перші три місяці роботи на посаді міністра оборони.

"Завдання від президента — максимально швидко трансформувати систему, що прискорить зупинку ворога в небі та на землі та виснажить його економіку", — зазначив міністр.

Одним із майже виконаних завдань Федорова на посаді є підготовка комплексної трансформації покращення умов рекрутингу та служби у Силах оборони.

"Перші 10 із 30 проектів у рамках однієї реформи майже готові до запуску. Деталі — пізніше", — розповів глава Міноборони.

Читайте також на порталі "Коментарі" – в Україні можуть кардинально змінити підхід до бронювання працівників під час мобілізації. У Верховній Раді обговорюють модель, яка фактично змусить бізнес активно долучатися до комплектування армії – не грошима, а людьми. Ініціатором ідеї виступив народний депутат Федір Веніславський. Він пропонує відмовитися від фінансових механізмів бронювання та запровадити альтернативу: підприємства зможуть зберігати критично важливих співробітників лише за умови, що самі забезпечать приплив новобранців до лав ЗСУ. Виходить, що, за логікою влади, бізнес повинен бути одразу рекрутером, роботодавцем, платником податків, а ще волонтерити, щоб утримувати фронт? А що робитимуть державні чиновники? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/zedigital/6754
Теги:

Новини

Всі новини