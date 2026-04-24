Мобілізація в Україні: Федоров анонсував важливі зміни

Міністерство оборони готує комплексну реформу умов набору та служби у Силах оборони України. Перші 10 із 30 проектів майже готові до старту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні в Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

Глава Міноборони розповів про перші три місяці роботи на посаді міністра оборони.

"Завдання від президента — максимально швидко трансформувати систему, що прискорить зупинку ворога в небі та на землі та виснажить його економіку", — зазначив міністр.

Одним із майже виконаних завдань Федорова на посаді є підготовка комплексної трансформації покращення умов рекрутингу та служби у Силах оборони.

"Перші 10 із 30 проектів у рамках однієї реформи майже готові до запуску. Деталі — пізніше", — розповів глава Міноборони.

