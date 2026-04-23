Украинцев в ресурс: о чем говорит новая скандальная идея мобилизации

Кравцев Сергей
В Украине могут кардинально изменить подход к бронированию работников при мобилизации. В Верховной Раде обсуждают модель, которая фактически заставит бизнес активно приобщаться к комплектованию армии – не деньгами, а людьми. Инициатором идеи выступил народный депутат Федор Вениславский. Он предлагает отказаться от финансовых механизмов бронирования и ввести альтернативу: предприятия смогут сохранять критически важных сотрудников только при условии, что сами обеспечат приток новобранцев в ряды ВСУ. Выходит, что по логике власти бизнес должен быть сразу рекрутером, работодателем, налогоплательщиком, а еще волонтерить, чтобы удерживать фронт? А что будут делать государственные чиновники? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что это очередной вброс от беспомощности.
По его словам, также необходимо начать наконец-то кредитовать ОПК, производить десятки миллионов дронов и полностью перевести войско на управление вискотехнологическими системами.
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак так прокомментировал ситуацию:
Эксперт говорит, что Украина только сейчас входит в первые признаки серьезного кризиса войны на истощение. 4 года удавалось экономику удерживать в балансе, однако несоизмеримость военных расходов с РФ, провисание иностранной помощи и огромная эмоционально-психологическая усталость населения войны не гарантируют успеха ни одной экономической модели мобилизации.
Олег Постернак отмечает, следовало бы сосредоточиться на более оптимальных и рациональных формах мотивации – повышение денежного интереса для потенциальных мобилизованных с соответствующим обучением и социальными гарантиями, контрактирование наемников и широкое привлечение представителей других силовых структур, обученных обращаться с оружием и дисциплиной.
