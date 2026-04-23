Украинцев в ресурс: о чем говорит новая скандальная идея мобилизации

В Украине могут кардинально изменить подход к бронированию работников при мобилизации. В Верховной Раде обсуждают модель, которая фактически заставит бизнес активно приобщаться к комплектованию армии – не деньгами, а людьми. Инициатором идеи выступил народный депутат Федор Вениславский. Он предлагает отказаться от финансовых механизмов бронирования и ввести альтернативу: предприятия смогут сохранять критически важных сотрудников только при условии, что сами обеспечат приток новобранцев в ряды ВСУ. Выходит, что по логике власти бизнес должен быть сразу рекрутером, работодателем, налогоплательщиком, а еще волонтерить, чтобы удерживать фронт? А что будут делать государственные чиновники? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Зачем тратить людей, когда можно тратить деньги

Основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что это очередной вброс от беспомощности.

"Власть не умеет и не может организовать нормальный рыночный рекрутинг. Власть хочет пользоваться украинцами как рабами. Понятно, что нужно установить зарплату военным как чиновникам и судьям, а судьям и чиновникам установить зарплату, которую сейчас получает военный. То есть у военных на нуле должно быть 200 тыс. грн, а у чиновника на уровне министра и заместителей – 20 тыс. грн. И тогда в армию будет очередь", – отметил эксперт.

По его словам, также необходимо начать наконец-то кредитовать ОПК, производить десятки миллионов дронов и полностью перевести войско на управление вискотехнологическими системами.

"Удары по Туапсе показали эффективность нашего оружия. Так зачем тратить людей, когда можно тратить деньги?", – задается вопросом Павел Себастьянович.

Следовало бы сосредоточиться на более оптимальных и рациональных формах мотивации

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак так прокомментировал ситуацию:

"Совершенно странная и очень неоднозначная идея, которая вряд ли граничит с социально-экономическим расчетом. Экономика и так истощена нехваткой рабочей силы, а если еще переместить чисто административные государственные функции на уровень ответственности бизнеса – это фактически властям расписаться в собственной несостоятельности".

Эксперт говорит, что Украина только сейчас входит в первые признаки серьезного кризиса войны на истощение. 4 года удавалось экономику удерживать в балансе, однако несоизмеримость военных расходов с РФ, провисание иностранной помощи и огромная эмоционально-психологическая усталость населения войны не гарантируют успеха ни одной экономической модели мобилизации.

"До этого генерировалось мнение о бронировании работников, у которых определенный уровень заработной платы – однако и они не были доведены до результата. Но способен ли в нынешних условиях наш парламент принимать какие-то креативные и противоречивые решения по мобилизации, учитывая, что даже кадровые назначения и законопроекты, необходимые для евроинтеграции и сотрудничества с МВФ, очень тяжело проходят сквозь голосование", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Олег Постернак отмечает, следовало бы сосредоточиться на более оптимальных и рациональных формах мотивации – повышение денежного интереса для потенциальных мобилизованных с соответствующим обучением и социальными гарантиями, контрактирование наемников и широкое привлечение представителей других силовых структур, обученных обращаться с оружием и дисциплиной.

