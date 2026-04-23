Українців у ресурс: про що говорить нова скандальна ідея мобілізації

В Україні можуть кардинально змінити підхід до бронювання працівників під час мобілізації. У Верховній Раді обговорюють модель, яка фактично змусить бізнес активніше долучатися до комплектування армії – не грошима, а людьми. Ініціатором ідеї виступив народний депутат Федір Веніславський. Він пропонує відмовитися від фінансових механізмів бронювання та запровадити альтернативу: підприємства зможуть зберігати критично важливих співробітників лише за умови, що самі забезпечать притік новобранців до лав ЗСУ. Виходить, що за логікою влади бізнес має бути одразу рекрутером, роботодавцем, платником податків, а ще волонтерити, щоб утримувати фронт? А, що робитимуть державні чиновники? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Навіщо витрачати людей, коли можна витрачати гроші

Засновник "Студії Здорового Сенсу", підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович вважає, що це черговий вкид від безпорадності.

"Влада не вміє та не може організувати нормальний ринковий рекрутинг. Влада хоче користуватися українцями, як рабами. Зрозуміло, що потрібно встановити зарплатню військовим, як чиновникам та суддям, а суддям та чиновникам встановити зарплатню, яку зараз отримує військовий. Тобто у військових на нулі має бути 200 тис грн, а в чиновника на рівні міністра та заступників – 20 тис грн. І тоді в армію буде черга", – зазначив експерт.

За його словами, також необхідно почати нарешті кредитувати ОПК, виробляти десятки мільйонів дронів і повністю перевести військо на керування вискотехнологічними системами.

"Удари по Туапсе показали ефективність нашої зброї. Так навіщо витрачати людей, коли можна витрачати гроші?", – задається питанням Павло Себастьянович.

Варто було б зосередитись на більш оптимальних і раціональних формах мотивації

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак так прокоментував ситуацію:

"Абсолютно дивна та дуже неоднозначна ідея, яка навряд чи межує із соціально-економічним розрахунком. Економіка і так виснажена нестачею робочою сили, а, якщо ще перемістити чисто адміністративні державні функції на рівень відповідальності бізнесу – то це фактично владі розписатись у власній неспроможності".

Експерт говорить, Україна лише зараз входить у перші ознаки серйозної кризи війни на виснаження. 4 роки вдавалось економіку втримувати в балансі, однак неспівмірність воєнних витрат із РФ, провисання іноземної допомоги та величезна емоційно-психологічна втома населення від війни не гарантують успіху жодної економічної моделі мобілізації.

"До цього генерувались думки про бронювання працівників, у яких певний рівень заробітної плати – однак і вони не були доведені до результату. Та чи спроможний в нинішніх умовах наш парламент ухвалювати якісь креативні і суперечливі рішення щодо мобілізації, враховуючи що навіть кадрові призначення і законопроєкти, необхідні для євроінтеграції та співпраці із МВФ дуже важко проходять крізь голосування", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Олег Постернак наголошує, варто було б зосередитись на більш оптимальних і раціональних формах мотивації – підвищення грошового зацікавлення для потенційних мобілізованих з відповідним навчанням та соціальними гарантіями, контрактування найманців та широке залучення представників інших силових структур, навчених обходитись із зброєю та дисципліни.

