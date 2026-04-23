Українців у ресурс: про що говорить нова скандальна ідея мобілізації

Кравцев Сергей
В Україні можуть кардинально змінити підхід до бронювання працівників під час мобілізації. У Верховній Раді обговорюють модель, яка фактично змусить бізнес активніше долучатися до комплектування армії – не грошима, а людьми. Ініціатором ідеї виступив народний депутат Федір Веніславський. Він пропонує відмовитися від фінансових механізмів бронювання та запровадити альтернативу: підприємства зможуть зберігати критично важливих співробітників лише за умови, що самі забезпечать притік новобранців до лав ЗСУ. Виходить, що за логікою влади бізнес має бути одразу рекрутером, роботодавцем, платником податків, а ще волонтерити, щоб утримувати фронт? А, що робитимуть державні чиновники? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел
Засновник "Студії Здорового Сенсу", підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович вважає, що це черговий вкид від безпорадності.
За його словами, також необхідно почати нарешті кредитувати ОПК, виробляти десятки мільйонів дронів і повністю перевести військо на керування вискотехнологічними системами.
Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак так прокоментував ситуацію:
Експерт говорить, Україна лише зараз входить у перші ознаки серйозної кризи війни на виснаження. 4 роки вдавалось економіку втримувати в балансі, однак неспівмірність воєнних витрат із РФ, провисання іноземної допомоги та величезна емоційно-психологічна втома населення від війни не гарантують успіху жодної економічної моделі мобілізації.
Олег Постернак наголошує, варто було б зосередитись на більш оптимальних і раціональних формах мотивації – підвищення грошового зацікавлення для потенційних мобілізованих з відповідним навчанням та соціальними гарантіями, контрактування найманців та широке залучення представників інших силових структур, навчених обходитись із зброєю та дисципліни.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Буданов назвав єдині зміни на які можна піти під час мобілізації.