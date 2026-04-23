Бронь в обмін на людей: у Раді готують радикальний поворот мобілізації
Бронь в обмін на людей: у Раді готують радикальний поворот мобілізації

Бізнесу пропонують «викуповувати» ключових працівників рекрутингом новобранців до ЗСУ - без грошей, але з новими ризиками

23 квітня 2026, 11:12
Кравцев Сергей

В Україні можуть кардинально змінити підхід до бронювання працівників під час мобілізації. У Верховній Раді обговорюють модель, яка фактично змусить бізнес активніше долучатися до комплектування армії – не грошима, а людьми.

Бронь в обмін на людей: у Раді готують радикальний поворот мобілізації

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Ініціатором ідеї виступив народний депутат Федір Веніславський. Він пропонує відмовитися від фінансових механізмів бронювання та запровадити альтернативу: підприємства зможуть зберігати критично важливих співробітників лише за умови, що самі забезпечать притік новобранців до лав ЗСУ.

За задумом, компанія, яка хоче залишити одного спеціаліста, має залучити кількох добровольців – орієнтовно від трьох до десяти осіб. При цьому до процесу рекрутингу можуть долучатися не лише громадяни України, а й іноземці, що потенційно розширює мобілізаційний ресурс.

Автор ініціативи переконаний: така модель виглядає справедливішою, ніж чинна система. Вона не прив’язана до фінансових можливостей бізнесу й не створює поділу між "тими, хто може заплатити" і "тими, хто не може". Водночас це, на його думку, дозволить суттєво посилити приплив новобранців до армії.

У підсумку держава отримує додатковий людський ресурс для фронту, а підприємства – шанс втримати ключових фахівців і не зупиняти роботу. Втім, експерти вже прогнозують: ініціатива може викликати нову хвилю дискусій, адже баланс між економікою та мобілізацією залишається одним із найчутливіших питань для країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна протягом останніх шести місяців виконує мінімальний план мобілізації. Відповідну заяву в інтерв’ю молдовському виданню "Маленька країна" зробив глава Офісу президента Кирило Буданов.




