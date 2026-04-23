Бронь в обмен на людей: в Раде готовят радикальный поворот мобилизации

В Украине могут кардинально изменить подход к бронированию работников при мобилизации. В Верховной Раде обсуждают модель, которая фактически заставит бизнес активно приобщаться к комплектованию армии – не деньгами, а людьми.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Инициатором идеи выступил народный депутат Федор Вениславский. Он предлагает отказаться от финансовых механизмов бронирования и ввести альтернативу: предприятия смогут сохранять критически важных сотрудников только при условии, что сами обеспечат приток новобранцев в ряды ВСУ.

По замыслу компания, которая хочет оставить одного специалиста, должна привлечь нескольких добровольцев – ориентировочно от трех до десяти человек. При этом в процесс рекрутинга могут приобщаться не только граждане Украины, но и иностранцы, потенциально расширяющие мобилизационный ресурс.

Автор инициативы убежден: такая модель выглядит более справедливой, чем действующая система. Она не привязана к финансовым возможностям бизнеса и не создает разделения между теми, кто может заплатить и теми, кто не может. В то же время, это, по его мнению, позволит существенно усилить приток новобранцев в армию.

В итоге государство получает дополнительный человеческий ресурс для фронта, а предприятия шанс удержать ключевых специалистов и не останавливать работу. Впрочем, эксперты уже прогнозируют, что инициатива может вызвать новую волну дискуссий, ведь баланс между экономикой и мобилизацией остается одним из самых чувствительных вопросов для страны.

