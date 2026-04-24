77766

2317.66

43.94

51.38

Мобилизация в Украине: Федоров анонсировал важные изменения
Мобилизация в Украине: Федоров анонсировал важные изменения

Глава Минобороны говорит, что первые 10 из 30 проектов уже готовы

24 апреля 2026, 12:57
Кравцев Сергей

Министерство обороны готовит комплексную реформу условий набора и службы в Силах обороны Украины. Первые 10 из 30 проектов почти готовы к старту. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны рассказал о первых трех месяцах работы в должности министра обороны.

"Задача от президента — максимально быстро трансформировать систему, что ускорит остановку врага в небе и на земле и истощит его экономику", — отметил министр.

Одной из почти выполненных задач Федорова в должности является подготовка комплексной трансформации улучшения условий рекрутинга и службы в Силах обороны.

"Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали — позже", — рассказал глава Минобороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине могут кардинально изменить подход к бронированию работников при мобилизации. В Верховной Раде обсуждают модель, которая фактически заставит бизнес активно приобщаться к комплектованию армии – не деньгами, а людьми. Инициатором идеи выступил народный депутат Федор Вениславский. Он предлагает отказаться от финансовых механизмов бронирования и ввести альтернативу: предприятия смогут сохранять критически важных сотрудников только при условии, что сами обеспечат приток новобранцев в ряды ВСУ. Выходит, что по логике власти бизнес должен быть сразу рекрутером, работодателем, налогоплательщиком, а еще волонтерить, чтобы удерживать фронт? А что будут делать государственные чиновники? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/6754
