Мобілізація під питанням: що дратує військових найбільше

Офіцер територіальної оборони критично оцінив стан мобілізації, звернувши увагу на дефіцит особового складу та відчуття несправедливості

22 квітня 2026, 01:35
Ткачова Марія

Представник партії “Європейська солідарність” та нині офіцер 107-ї бригади територіальної оборони Ігор Нажига висловив критичну оцінку ситуації з мобілізацією в Україні.

Як військові ставляться до примусової мобілізації

За його словами, армія постійно потребує поповнення, однак реальний стан укомплектованості підрозділів залишається недостатнім. Він зазначає, що навіть 50% заповнення бригади особовим складом уже вважається хорошим показником.

Офіцер наголошує, що значна частина військових перебуває на фронті тривалий час — інколи роками — і не може безкінечно виконувати бойові завдання без ротації.

Окремо він звернув увагу на проблему сприйняття мобілізації у суспільстві. За його словами, викликає обурення ситуація, коли мобілізаційні заходи зачіпають передусім пересічних громадян, тоді як частина людей у тилу продовжує вести звичний спосіб життя і не залучається до оборони.

Він зазначив, що питання не лише у самих методах мобілізації, а й у відчутті справедливості. За його словами, якби підхід був більш рівномірним, рівень критики до територіальних центрів комплектування був би нижчим.

Водночас офіцер підкреслив, що, попри суперечливе ставлення до окремих методів, альтернативи поповненню армії наразі немає.

За його словами, якщо ситуацію з мобілізацією не буде вирішено, це може мати критичні наслідки для обороноздатності країни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир підрозділу “Птахи Мадяра” та Герой України "Кліма" розповів про те, як змінюється сприйняття втоми в умовах війни та яку роль відіграє лідерство на передовій.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DWyb02AiB3p/?igsh=MXcxZGFuY3lucHpmbQ==
