Мобилизация под вопросом: что раздражает военных больше всего

Представитель партии "Европейская солидарность" и ныне офицер 107-й бригады территориальной обороны Игорь Нажига высказал критическую оценку ситуации с мобилизацией в Украине.

Как военные относятся к принудительной мобилизации

По его словам, армия постоянно нуждается в пополнении, однако реальное состояние укомплектованности подразделений остается недостаточным. Он отмечает, что даже 50% заполнения бригады личным составом считается хорошим показателем.

Офицер отмечает, что значительная часть военных находится на фронте длительное время — иногда годами — и не может бесконечно выполнять боевые задания без ротации.

Отдельно он обратил внимание на проблему восприятия мобилизации общества. По его словам, вызывает возмущение ситуация, когда мобилизационные мероприятия затрагивают прежде всего рядовых граждан, тогда как часть людей в тылу продолжает вести привычный образ жизни и не вовлекаться в оборону.

Он отметил, что вопрос не только в самих методах мобилизации, но и в ощущении справедливости. По его словам, если бы подход был более равномерным, уровень критики к территориальным центрам комплектования был бы ниже.

В то же время офицер подчеркнул, что, несмотря на противоречивое отношение к отдельным методам, альтернативы пополнению армии пока нет.

По его словам, если ситуация с мобилизацией не будет решена, это может иметь критические последствия для обороноспособности страны.

