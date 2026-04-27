В школах будут проверять военно-учетные документы 17-летних юношей

В Украине школы обязаны вести персональный военный учет учащихся старших классов, а для юношей, которым исполнилось 17 лет, действуют четкие правила, касающиеся необходимых документов.

Школы будут проверять военный учет – какой документ обязаны иметь 17-летние ученики

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Министерство обороны Украины.

Как происходит постановка на учет

После достижения 17-летнего возраста молодой человек должен стать на военный учет. Это можно сделать двумя способами – через электронный кабинет призывника или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Какой документ нужен

После взятия на учет формируется электронный военно-учетный документ – е-ВОД.

Это цифровой документ с QR-кодом, который можно получить через приложение Резерв или Действие .

Документ обладает полной юридической силой как в цифровом виде на смартфоне, так и в распечатанном формате. Срок действия составляет один год.

Важная деталь для школ

В Министерстве обороны отмечают: е-ВОД является основным и достаточным документом для ученика-призывника.

Требовать какие-либо другие справки или бумажные подтверждения школа не имеет права.

Что это значит на практике

Фактически речь идет о полной цифровизации военного учета для старшеклассников. Проверка осуществляется через QR-код документа, что значительно упрощает процесс и для учебных заведений, и для самих учащихся.

