В школах будут проверять военно-учетные документы 17-летних юношей

Проніна Анна
В Украине школы обязаны вести персональный военный учет учащихся старших классов, а для юношей, которым исполнилось 17 лет, действуют четкие правила, касающиеся необходимых документов.
Школы будут проверять военный учет – какой документ обязаны иметь 17-летние ученики
Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Министерство обороны Украины.
После достижения 17-летнего возраста молодой человек должен стать на военный учет. Это можно сделать двумя способами – через электронный кабинет призывника или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
После взятия на учет формируется электронный военно-учетный документ – е-ВОД.
Это цифровой документ с QR-кодом, который можно получить через приложение Резерв или Действие .
Документ обладает полной юридической силой как в цифровом виде на смартфоне, так и в распечатанном формате. Срок действия составляет один год.
В Министерстве обороны отмечают: е-ВОД является основным и достаточным документом для ученика-призывника.
Требовать какие-либо другие справки или бумажные подтверждения школа не имеет права.
Фактически речь идет о полной цифровизации военного учета для старшеклассников. Проверка осуществляется через QR-код документа, что значительно упрощает процесс и для учебных заведений, и для самих учащихся.
Читайте на "Комментариях", что Министерство обороны готовит комплексную реформу условий набора и службы в Силах обороны Украины. Первые 10 из 30 проектов почти готовы к старту.
Также раньше мы писали, как военные относятся к принудительной мобилизации. Армия постоянно нуждается в пополнении, однако реальное состояние укомплектованности подразделений остается недостаточным. Он отмечает, что даже 50% заполнения бригады личным составом считается хорошим показателем.