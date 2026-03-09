logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини У Раді шоковані: ситуація з ТЦК повністю виходить з-під контролю
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді шоковані: ситуація з ТЦК повністю виходить з-під контролю

Народний депутат Гончаренко пропонує нову систему мобілізації та залучення іноземців

9 березня 2026, 21:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді постійно наголошують на необхідності змінити систему мобілізації. Також повідомляють про постійні та масштабні порушення з боку ТЦК.

У Раді шоковані: ситуація з ТЦК повністю виходить з-під контролю

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про шокуючі факти порушень — викрадення людей, відсутність у працівників ТЦК розпізнавальних шевронів та боді-камер. Все це значно погіршує ситуацію з мобілізацією.  

“Треба повністю поміняти систему мобілізації, підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, встановити терміни служби, а просто обов'язково зробити систему іпотеки для військових. Все зробити, щоби військовим було бути вигідно. Пропаганда має працювати, щоб військовим було бути круто. Допомога, а не так, що військовий — це раб, якого держава не поважає. Оце те, що ми маємо абсолютно терміново виправляти”, — зазначив нардеп. 

Політик підкреслив, що діючу систему ТЦК треба розпускати, створювати цивільні центри рекрутингу, і залучати не тільки мотивованих людей всередині України, а й за межами країни. 

“Треба воювати не до останнього українця, а за кожного українця. Кожен привезений такий іноземець — це мінус бусифікований українець. Тому державі час зайнятися цим серйозно”, — пояснив нардеп. 

Політик підкреслив, що бусифікація не дає людей підготовлених, мотивованих, але зате вона створює величезну корупцію. Також, за його словами, ця система створює розкол у суспільстві. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що міжрегіональна група, яка системно втручалася у державні реєстри, організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов’язаним.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=dKHaALao0FQ
Теги:

Новини

Всі новини