У Раді шоковані: ситуація з ТЦК повністю виходить з-під контролю

У Верховній Раді постійно наголошують на необхідності змінити систему мобілізації. Також повідомляють про постійні та масштабні порушення з боку ТЦК.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про шокуючі факти порушень — викрадення людей, відсутність у працівників ТЦК розпізнавальних шевронів та боді-камер. Все це значно погіршує ситуацію з мобілізацією.

“Треба повністю поміняти систему мобілізації, підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, встановити терміни служби, а просто обов'язково зробити систему іпотеки для військових. Все зробити, щоби військовим було бути вигідно. Пропаганда має працювати, щоб військовим було бути круто. Допомога, а не так, що військовий — це раб, якого держава не поважає. Оце те, що ми маємо абсолютно терміново виправляти”, — зазначив нардеп.

Політик підкреслив, що діючу систему ТЦК треба розпускати, створювати цивільні центри рекрутингу, і залучати не тільки мотивованих людей всередині України, а й за межами країни.

“Треба воювати не до останнього українця, а за кожного українця. Кожен привезений такий іноземець — це мінус бусифікований українець. Тому державі час зайнятися цим серйозно”, — пояснив нардеп.

Політик підкреслив, що бусифікація не дає людей підготовлених, мотивованих, але зате вона створює величезну корупцію. Також, за його словами, ця система створює розкол у суспільстві.

