У Раді шоковані: ситуація з ТЦК повністю виходить з-під контролю

Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді постійно наголошують на необхідності змінити систему мобілізації. Також повідомляють про постійні та масштабні порушення з боку ТЦК.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про шокуючі факти порушень — викрадення людей, відсутність у працівників ТЦК розпізнавальних шевронів та боді-камер. Все це значно погіршує ситуацію з мобілізацією.
Політик підкреслив, що діючу систему ТЦК треба розпускати, створювати цивільні центри рекрутингу, і залучати не тільки мотивованих людей всередині України, а й за межами країни.
Політик підкреслив, що бусифікація не дає людей підготовлених, мотивованих, але зате вона створює величезну корупцію. Також, за його словами, ця система створює розкол у суспільстві.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що міжрегіональна група, яка системно втручалася у державні реєстри, організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов’язаним.