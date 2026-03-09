В Раді хапаються за голову: скільки чоловіки готові платити ТЦК на блокпостах за “непакування”

В Україні чимало проблем з мобілізацією, українці повідомляють про протиправні дії ТЦК та бусифікацію.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народний депутат Олександр Федієнко перевірив один із блокпостів та вказав на деякі порушення. Зазначив, що щодня отримує до 10 звернень від громадян щодо можливих незаконних дій представників ТЦК та поліції.

“Тому особисто перевіряю роботу мобільних постів у Києві, Броварах і Борисполі зокрема чи мають вони розпізнавальні знаки та боді-камери. За результатами останньої перевірки готуємо запити до ТЦК і Нацполіції, а також повторний лист до міністра оборони щодо грошового забезпечення”, — пояснив політик.

Народному депутату під час розмови працівник ТЦК розповів, що розмір хабарів, які чоловіки пропонують на блокпостах сягає 50 тис. доларів. Вказана сума шокувала народного обранця.

При цьому політик підкреслив, що від нього ніхто не вимагав жодних сум грошей.

“Це було комунікаційне спілкування, бо ми вже поспілкувалися хвилини 7-8 з працівником поліції, з працівником ТЦК. Вже вони розуміли, хто я. Я спілкувався не тільки про речі, які пропонують, які грошове забезпечення вони отримують. Бо це дуже важливе питання, коли такі люди, виконуючи відповідні завдання, отримують менше, ніж касири десь в супермаркетах. Це ганебна історія, я просто завжди казав, буду казати”, — зауважив він.

Щодо хабарів працівникам ТЦК, то вони, за словами політика, чули пропозиції щодо 10, 20 і навіть 50 тис. доларів. Це викликало легку істерію у народного депутата.

Народний депутат Георгій Мазурашу зазначив, що Федієнко провів "лайтову профілактичну розмову", і, припустив, це реально ніяк не вплине на зрушення в бік здорового глузду в питаннях мобілізаційної роботи, поповнення Сил оборони реально спроможними служити/воювати і т.п.

“Бусифікація", як базіс для масштабного схематозу, й надалі процвітає. І не лише ганьбить нашу країну, а й потужно б'є по нашій обороноздатності, та й по переговорних позиціях теж… Але нащо комусь думати про реальну спроможність чинити опір ворогам, коли через "бусифікацію" такий прибутковий "бізнес" процвітає…”, — зауважив політик.

