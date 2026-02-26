ТЦК не зупиняються уже ні перед чим: в Раді шокували новими фактами “бусифікації”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуація з мобілізацією погіршується — в мережі інтернет поширюються відео фактів силової мобілізації, яку в народі називають “бусифікацією”. У Верховній Раді критикують такі методи набору військовозобов’язаних на службу в армію. Проблеми визнав і президент України Володимир Зеленський. Однак ситуація не покращується.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Георгій Мазурашу розповів про черговий шокуючий факт “бусифікації”.
За його словами, треба робити все, щоб люди об'єднувалися навколо оборони. А не демонструвати світу, що в Україні ніби вже немає, кому захищати вітчизну і під дулом пістолетів чи автоматів заганяти когось в армію.
