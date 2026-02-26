logo_ukra

ТЦК не зупиняються уже ні перед чим: в Раді шокували новими фактами "бусифікації"
commentss НОВИНИ Всі новини

ТЦК не зупиняються уже ні перед чим: в Раді шокували новими фактами “бусифікації”

Народний депутат Мазурашу розповів про шокуючий випадок “бусифікації”

26 лютого 2026, 16:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуація з мобілізацією погіршується — в мережі інтернет поширюються відео фактів силової мобілізації, яку в народі називають “бусифікацією”. У Верховній Раді критикують такі методи набору військовозобов’язаних на службу в армію. Проблеми визнав і президент України Володимир Зеленський. Однак ситуація не покращується. 

ТЦК не зупиняються уже ні перед чим: в Раді шокували новими фактами “бусифікації”

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів про черговий шокуючий факт “бусифікації”. 

“Ми говоримо про те, що наш шанс для країни не кількістю, а розумом, вміннями брати. А як ми використовуємо розум та вміння?  Юрія Анікєєва чемпіона світу з шашок, і Європи і багато разів призером був, бусифікували і він у штурмовиках. А може треба було використовувати його розум, а не в штурмовики кидати безумно. Так ми використовуємо свій потенціал”, — наголосив нардеп під час виступу в Раді. 

За його словами, треба робити все, щоб люди об'єднувалися навколо оборони. А не демонструвати світу, що в Україні ніби вже немає, кому захищати вітчизну і під дулом пістолетів чи автоматів заганяти когось в армію. 

“Це шлях в нікуди”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні припинили чергову злочинну схему — понад 70 чоловіків з різних областей України отримали незаконну бронь.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в Харкові викрили керівництво приватного освітнього підприємства. Організували фіктивне працевлаштування понад 70 військовозобов’язаних чоловіків з різних регіонів України з метою незаконного отримання відстрочки від мобілізації. Схема діяла з червня 2024 року.




https://t.me/nardepSN/2992
