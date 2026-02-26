ТЦК не зупиняються уже ні перед чим: в Раді шокували новими фактами “бусифікації”

Ситуація з мобілізацією погіршується — в мережі інтернет поширюються відео фактів силової мобілізації, яку в народі називають “бусифікацією”. У Верховній Раді критикують такі методи набору військовозобов’язаних на службу в армію. Проблеми визнав і президент України Володимир Зеленський. Однак ситуація не покращується.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів про черговий шокуючий факт “бусифікації”.

“Ми говоримо про те, що наш шанс для країни не кількістю, а розумом, вміннями брати. А як ми використовуємо розум та вміння? Юрія Анікєєва чемпіона світу з шашок, і Європи і багато разів призером був, бусифікували і він у штурмовиках. А може треба було використовувати його розум, а не в штурмовики кидати безумно. Так ми використовуємо свій потенціал”, — наголосив нардеп під час виступу в Раді.

За його словами, треба робити все, щоб люди об'єднувалися навколо оборони. А не демонструвати світу, що в Україні ніби вже немає, кому захищати вітчизну і під дулом пістолетів чи автоматів заганяти когось в армію.

“Це шлях в нікуди”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні припинили чергову злочинну схему — понад 70 чоловіків з різних областей України отримали незаконну бронь.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в Харкові викрили керівництво приватного освітнього підприємства. Організували фіктивне працевлаштування понад 70 військовозобов’язаних чоловіків з різних регіонів України з метою незаконного отримання відстрочки від мобілізації. Схема діяла з червня 2024 року.



