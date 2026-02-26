ТЦК не останавливаются уже ни перед чем: в Раде шокировали новыми фактами "бусификации"

Ситуация с мобилизацией ухудшается – в сети интернет распространяются видео факты силовой мобилизации, которую в народе называют "бусификацией". В Верховной Раде критикуют такие методы набора военнообязанных на службу в армию. Проблемы признал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако ситуация не улучшается.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал об очередном шокирующем факте "бусификации".

"Мы говорим о том, что наш шанс для страны не количеством, а умом, умениями брать. А как мы используем ум и умения? Юрия Аникеева чемпиона мира по шашкам, и Европе и много раз призером был, бусифицировали и он в штурмовиках. А может, надо было использовать его ум, а не в штурмовики бросать безумно. Так мы используем свой потенциал”, — подчеркнул нардеп, выступая в Раде.

По его словам, нужно делать все, чтобы люди объединялись вокруг обороны. А не демонстрировать миру, что в Украине вроде бы уже нет, кому защищать отечество и под дулом пистолетов или автоматов загонять кого-то в армию.

"Это путь в никуда", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине прекратили очередную преступную схему — более 70 мужчин из разных областей Украины получили незаконную бронь.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в Харькове разоблачили руководство частного образовательного предприятия. Организовали фиктивное трудоустройство более 70 военнообязанных мужчин из разных регионов Украины с целью незаконного получения отсрочки от мобилизации. Схема действовала с июня 2024 года.



