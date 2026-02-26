ТЦК не останавливаются уже ни перед чем: в Раде шокировали новыми фактами "бусификации"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ситуация с мобилизацией ухудшается – в сети интернет распространяются видео факты силовой мобилизации, которую в народе называют "бусификацией". В Верховной Раде критикуют такие методы набора военнообязанных на службу в армию. Проблемы признал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако ситуация не улучшается.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал об очередном шокирующем факте "бусификации".
По его словам, нужно делать все, чтобы люди объединялись вокруг обороны. А не демонстрировать миру, что в Украине вроде бы уже нет, кому защищать отечество и под дулом пистолетов или автоматов загонять кого-то в армию.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине прекратили очередную преступную схему — более 70 мужчин из разных областей Украины получили незаконную бронь.
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в Харькове разоблачили руководство частного образовательного предприятия. Организовали фиктивное трудоустройство более 70 военнообязанных мужчин из разных регионов Украины с целью незаконного получения отсрочки от мобилизации. Схема действовала с июня 2024 года.