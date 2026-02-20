В Україні процвітає незаконна бронь від мобілізації: що відомо

Рубрики
В Україні припинили чергову злочинну схему — понад 70 чоловіків з різних областей України отримали незаконну бронь.
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в Харкові викрили керівництво приватного освітнього підприємства. Організували фіктивне працевлаштування понад 70 військовозобов’язаних чоловіків з різних регіонів України з метою незаконного отримання відстрочки від мобілізації. Схема діяла з червня 2024 року.
Зазначається, що працевлаштування насправді було формальним: “працівники” не виходили на роботу і не виконували обов’язків.
Було проведено низку обшуків у Харкові, Києві, Львові та Рівненській області за місцями проживання організаторів та “співробітників”.
Трьом учасникам повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).
