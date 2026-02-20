В Україні процвітає незаконна бронь від мобілізації: що відомо

В Україні припинили чергову злочинну схему — понад 70 чоловіків з різних областей України отримали незаконну бронь.

Мобілізація. Ілюстративне фото

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в Харкові викрили керівництво приватного освітнього підприємства. Організували фіктивне працевлаштування понад 70 військовозобов’язаних чоловіків з різних регіонів України з метою незаконного отримання відстрочки від мобілізації. Схема діяла з червня 2024 року.

“У різний час діяльність координували два директори підприємства. Кожен з них за гроші оформлював військовозобов’язаних чоловіків на посади викладачів у період свого керівництва, після чого документи надсилали до територіальних центрів комплектування для отримання бронювання та відстрочки від призову. Для прикриття цієї схеми вони залучили знайому, яка виконувала роль “бухгалтера” та вела фінансову документацію, створюючи ілюзію законної діяльності”, — повідомили в Офісі.

Зазначається, що працевлаштування насправді було формальним: “працівники” не виходили на роботу і не виконували обов’язків.

Було проведено низку обшуків у Харкові, Києві, Львові та Рівненській області за місцями проживання організаторів та “співробітників”.

Трьом учасникам повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

