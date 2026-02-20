logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події В Україні процвітає незаконна бронь від мобілізації: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні процвітає незаконна бронь від мобілізації: що відомо

Військовозобов'язаних фіктивно влаштовували на роботу

20 лютого 2026, 20:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні припинили чергову злочинну схему — понад 70 чоловіків з різних областей України отримали незаконну бронь.

В Україні процвітає незаконна бронь від мобілізації: що відомо

Мобілізація. Ілюстративне фото

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в Харкові викрили керівництво приватного освітнього підприємства. Організували фіктивне працевлаштування понад 70 військовозобов’язаних чоловіків з різних регіонів України з метою незаконного отримання відстрочки від мобілізації. Схема діяла з червня 2024 року.

“У різний час діяльність координували два директори підприємства. Кожен з них за гроші оформлював військовозобов’язаних чоловіків на посади викладачів у період свого керівництва, після чого документи надсилали до територіальних центрів комплектування для отримання бронювання та відстрочки від призову. Для прикриття цієї схеми вони залучили знайому, яка виконувала роль “бухгалтера” та вела фінансову документацію, створюючи ілюзію законної діяльності”, — повідомили в Офісі. 

Зазначається, що працевлаштування насправді було формальним: “працівники” не виходили на роботу і не виконували обов’язків.   

Було проведено низку обшуків у Харкові, Києві, Львові та Рівненській області за місцями проживання організаторів та “співробітників”.   

Трьом учасникам повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про схеми ухилення від мобілізації в Україні — військових вивозять за кордон.   




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/bilse-70-colovikiv-z-riznix-oblastei-ukrayini-otrimali-nezakonnu-bron-pripineno-cergovu-zlocinnu-sxemu
Теги:

Новини

Всі новини