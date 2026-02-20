В Украине процветает незаконная бронь от мобилизации: что известно

Рубрики
В Украине прекратили очередную преступную схему – более 70 мужчин из разных областей Украины получили незаконную бронь.
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в Харькове разоблачили руководство частного образовательного предприятия. Организовали фиктивное трудоустройство более 70 военнообязанных мужчин из разных регионов Украины с целью незаконного получения отсрочки от мобилизации. Схема действовала с июня 2024 года.
Отмечается, что трудоустройство на самом деле было формальным: работники не выходили на работу и не выполняли обязанности.
Был проведен ряд обысков в Харькове, Киеве, Львове и Ровенской области по местам жительства организаторов и сотрудников.
Трем участникам сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
