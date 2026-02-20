logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Украине процветает незаконная бронь от мобилизации: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине процветает незаконная бронь от мобилизации: что известно

Военнообязанных фиктивно устраивали на работу

20 февраля 2026, 20:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине прекратили очередную преступную схему – более 70 мужчин из разных областей Украины получили незаконную бронь.

В Украине процветает незаконная бронь от мобилизации: что известно

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в Харькове разоблачили руководство частного образовательного предприятия. Организовали фиктивное трудоустройство более 70 военнообязанных мужчин из разных регионов Украины с целью незаконного получения отсрочки от мобилизации. Схема действовала с июня 2024 года.

"В разное время деятельность координировали два директора предприятия. Каждый из них за деньги оформлял военнообязанных мужчин на должности преподавателей в период своего руководства, после чего документы посылали в территориальные центры комплектования для получения бронирования и отсрочки от призыва. Для прикрытия этой схемы они привлекли знакомую, которая выполняла роль бухгалтера и вела финансовую документацию, создавая иллюзию законной деятельности", — сообщили в Офисе.

Отмечается, что трудоустройство на самом деле было формальным: работники не выходили на работу и не выполняли обязанности.

Был проведен ряд обысков в Харькове, Киеве, Львове и Ровенской области по местам жительства организаторов и сотрудников.

Трем участникам сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Напомним: портал "Комментарии" писал о схемах уклонения от мобилизации в Украине — военных вывозят за границу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/bilse-70-colovikiv-z-riznix-oblastei-ukrayini-otrimali-nezakonnu-bron-pripineno-cergovu-zlocinnu-sxemu
Теги:

Новости

Все новости