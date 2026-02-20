В Украине процветает незаконная бронь от мобилизации: что известно

В Украине прекратили очередную преступную схему – более 70 мужчин из разных областей Украины получили незаконную бронь.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в Харькове разоблачили руководство частного образовательного предприятия. Организовали фиктивное трудоустройство более 70 военнообязанных мужчин из разных регионов Украины с целью незаконного получения отсрочки от мобилизации. Схема действовала с июня 2024 года.

"В разное время деятельность координировали два директора предприятия. Каждый из них за деньги оформлял военнообязанных мужчин на должности преподавателей в период своего руководства, после чего документы посылали в территориальные центры комплектования для получения бронирования и отсрочки от призыва. Для прикрытия этой схемы они привлекли знакомую, которая выполняла роль бухгалтера и вела финансовую документацию, создавая иллюзию законной деятельности", — сообщили в Офисе.

Отмечается, что трудоустройство на самом деле было формальным: работники не выходили на работу и не выполняли обязанности.

Был проведен ряд обысков в Харькове, Киеве, Львове и Ровенской области по местам жительства организаторов и сотрудников.

Трем участникам сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

