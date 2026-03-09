В Раде хватаются за голову: сколько мужчины готовы платить ТЦК на блокпостах за "непакование"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине немало проблем с мобилизацией, украинцы сообщают о противоправных действиях ТЦК и бусификации.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Народный депутат Александр Федиенко проверил один из блокпостов и указал на некоторые нарушения. Он отметил, что ежедневно получает до 10 обращений от граждан относительно возможных незаконных действий представителей ТЦК и полиции.
Народному депутату во время разговора работник ТЦК рассказал, что размер взяток, которые мужчины предлагают на блокпостах, достигает 50 тыс. долларов. Указанная сумма шокировала народного избранника.
При этом политик подчеркнул, что от него никто не требовал никаких сумм денег.
Что касается взяток работникам ТЦК, то они, по словам политика, слышали предложения по 10, 20 и даже 50 тыс. долларов. Это вызвало лёгкую истерию у народного депутата.
Народный депутат Георгий Мазурашу отметил, что Федиенко провел "лайтовый профилактический разговор", и, предположил, это реально никак не повлияет на сдвиг в сторону здравого смысла в вопросах мобилизационной работы, пополнение сил обороны реально способными служить/воевать и т.п.
Напомним: портал "Комментарии" писал о новых фактах "бусификации".