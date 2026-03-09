В Раде хватаются за голову: сколько мужчины готовы платить ТЦК на блокпостах за "непакование"

В Украине немало проблем с мобилизацией, украинцы сообщают о противоправных действиях ТЦК и бусификации.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Александр Федиенко проверил один из блокпостов и указал на некоторые нарушения. Он отметил, что ежедневно получает до 10 обращений от граждан относительно возможных незаконных действий представителей ТЦК и полиции.

"Поэтому лично проверяю работу мобильных постов в Киеве, Броварах и Борисполе, в частности, имеют ли они опознавательные знаки и боди-камеры. По результатам последней проверки готовим запросы в ТЦК и Нацполицию, а также повторное письмо министру обороны относительно денежного довольствия", — пояснил политик.

Народному депутату во время разговора работник ТЦК рассказал, что размер взяток, которые мужчины предлагают на блокпостах, достигает 50 тыс. долларов. Указанная сумма шокировала народного избранника.

При этом политик подчеркнул, что от него никто не требовал никаких сумм денег.

"Это было коммуникационное общение, потому что мы уже пообщались минуты 7-8 с работником полиции, с работником ТЦК. Уже они понимали, кто я. Я общался не только о вещах, которые предлагают, какие денежное довольствие они получают. Потому что это очень важный вопрос, когда такие люди, выполняя соответствующие задачи, получают меньше, чем кассиры где-то в супермаркете". Это позорная история, я просто всегда говорил, буду говорить", — сказал он.

Что касается взяток работникам ТЦК, то они, по словам политика, слышали предложения по 10, 20 и даже 50 тыс. долларов. Это вызвало лёгкую истерию у народного депутата.

Народный депутат Георгий Мазурашу отметил, что Федиенко провел "лайтовый профилактический разговор", и, предположил, это реально никак не повлияет на сдвиг в сторону здравого смысла в вопросах мобилизационной работы, пополнение сил обороны реально способными служить/воевать и т.п.

"Бусификация", как базис для масштабного схематоза, и дальше процветает. И не только позорит нашу страну, но и мощно бьет по нашей обороноспособности, да и по переговорным позициям тоже… Но зачем кому-то думать о реальной способности сопротивляться врагам, когда из-за "бусификации" такой прибыльный "бизнес" процветает…”, — отметил политик.

